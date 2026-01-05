Reportan disparos y detonaciones alrededor del Palacio de Miraflores en Venezuela

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Reportes indican fuego antiaéreo contra drones en pleno centro de Caracas.

Caracas volvió a vivir una noche de extrema tensión. A dos días del operativo militar de Estados Unidos que culminó con la detención del dictador Nicolás Maduro, se registraron disparos y detonaciones en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, sede del poder ejecutivo venezolano.

Los episodios ocurrieron en horas de la noche del lunes, cuando usuarios en redes sociales comenzaron a difundir videos y audios en los que se escuchan ráfagas de disparos y fuertes explosiones. En las imágenes se observan corridas, personas buscando refugio en comercios y portales, y un clima generalizado de pánico en el centro de Caracas.

Según versiones coincidentes provenientes de la zona, la situación se habría desatado alrededor de las 20:00 (hora local), cuando drones no identificados sobrevolaron el perímetro del Palacio de Miraflores. En respuesta, unidades de defensa antiaérea del régimen abrieron fuego contra los aparatos, generando una seguidilla de detonaciones que se extendió por varios minutos.

El hecho se produjo apenas horas después de que Delcy Rodríguez jurara como nueva presidenta del régimen chavista, en un acto transmitido por la televisión estatal. De manera llamativa, mientras se escuchaban explosiones en el exterior, la señal oficial volvió a emitir la ceremonia de asunción, en un intento evidente de mostrar normalidad institucional en medio del caos.

Hasta el momento, las autoridades no emitieron un comunicado oficial que explique el origen de los disparos ni la naturaleza de los supuestos drones. Tampoco hubo precisiones sobre posibles heridos o detenidos. Sin embargo, fuentes consultadas aseguraron que el área fue rápidamente militarizada y que el Palacio de Miraflores quedó resguardado por vehículos blindados y efectivos armados.