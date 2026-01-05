Carta a Salto Grande: intendentes preocupados por los niveles del río Uruguay en plena temporada turística

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Bandera roja. Ciudad de la costa del Uruguay inhabilitó sus playas por la altura del río

Los intendentes de la Microrregión Tierra de Palmares y la Costa del Uruguay expresaron su “preocupación” ante la Delegación Argentina de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande por las “permanentes y bruscas fluctuaciones del nivel del río Uruguay”.

“La falta de previsibilidad en el manejo hídrico está generando graves perjuicios al turismo, a las economías locales y a miles de trabajadores que dependen directamente del río. Playas inutilizables, infraestructura afectada y pérdidas económicas concretas son hoy una realidad cotidiana para nuestras comunidades”, expresaron en una carta dirigida al embajador Alejandro Daneri, presidente de la Delegación Argentina ante CTM.

La carta de los intendentes de la Micro Región Tierra de Palmares.

La creciente del río Uruguay se puede percibir en las localidades ribereñas de la costa entrerriana del Uruguay, donde los altos niveles en la altura del río perjudican distintas actividades.

“Las inversiones realizadas por los municipios para el desarrollo turístico se ven comprometidas por decisiones que no contemplan el impacto social, económico y territorial aguas abajo de la represa. Exigimos información clara, diaria y accesible, así como una revisión del esquema de gestión del recurso que contemple no solo criterios técnicos, sino también la realidad de las ciudades ribereñas”, indicaron.

“El río Uruguay no puede seguir siendo administrado de espaldas a quienes viven, trabajan y producen en sus costas”, concluyeron.