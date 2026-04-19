DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Los principales medios de Israel destacaron los acuerdos firmados con Netanyahu, el apoyo político mutuo y el nuevo eje de cooperación entre ambos países

La llegada del presidente argentino Javier Milei a Israel tuvo una amplia cobertura en los principales medios israelíes, que subrayaron el alcance histórico de la visita, el fortalecimiento de la cooperación bilateral y la afinidad política entre ambos gobiernos.

El viaje, que incluyó la firma de los llamados “Acuerdos de Isaac” y la confirmación del apoyo argentino a la estrategia de seguridad de Israel frente a Irán y Hezbollah, se produce en medio del realineamiento regional y la alianza entre Jerusalén y los países de Occidente.

El presidente Javier Milei y el primer ministro Benjamin Netanyahu se saludan cordialmente durante su encuentro oficial en Israel

El presidente argentino aprovechó su tercera visita a Israel como jefe de Estado para reafirmar el respaldo de su gobierno a las acciones militares contra Teherán y anunció la inminente apertura de la embajada argentina en Jerusalén, “en cuanto las condiciones lo permitan”.

La visita de Milei estuvo acompañada por una serie de acuerdos sectoriales: desde la puesta en marcha de vuelos directos entre Buenos Aires y Tel Aviv, hasta la firma de un memorando de entendimiento en inteligencia artificial, que posiciona a Argentina como socio estratégico en innovación y desarrollo tecnológico.

El presidente argentino Javier Milei y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reunieron en Jerusalén

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, elogió el liderazgo de Milei y Netanyahu y subrayó que ambos representan “valores fundamentales de la civilización occidental”.

Huckabee remarcó que los Acuerdos de Isaac ofrecen “una oportunidad extraordinaria” para expandir la cooperación multilateral y la defensa de la libertad.

La prensa israelí resaltó, además, el fuerte giro diplomático de Argentina bajo la administración Milei, que incluyó la declaración de la Guardia Revolucionaria iraní y la Fuerza Quds como organizaciones terroristas, la expulsión del embajador iraní en Buenos Aires y el pedido de justicia por los atentados contra la AMIA y la embajada de Israel.

The Jerusalem Post

Con el titular “¡Bienvenido, hermano!”, el diario The Jerusalem Post destacó la visita de Javier Milei

El Jerusalem Post enfatizó el significado de los Acuerdos de Isaac como una alianza de países judeocristianos, orientados a la defensa de la democracia y la libertad, y destacó la invitación a otras naciones latinoamericanas a sumarse al nuevo marco de cooperación.