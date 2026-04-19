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Nueva amenaza del régimen iraní: condicionó la seguridad en Ormuz al levantamiento de las restricciones de EEUU

“No se pueden restringir las exportaciones de petróleo de Irán y esperar, al mismo tiempo, que la seguridad sea gratuita para los demás”, afirmó el vicepresidente primero, Mohamed Reza Aref, quien además sostuvo que la estabilidad de los precios energéticos depende de que cese de manera “garantizada y duradera” la presión económica y militar ejercida contra Teherán

Irán descartó este domingo enviar negociadores a Pakistán mientras Washington mantenga su bloqueo marítimo, según la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria. La postura contradice el anuncio de Trump de que el vicepresidente JD Vance, Steve Witkoff y Jared Kushner viajarán el lunes a Islamabad —confirmado por la Casa Blanca tras una jornada de confusión—, y agrava la crisis diplomática con la tregua a punto de expirar el miércoles.

Teherán calificó el bloqueo naval de acto “ilegal y criminal” y de “violación” del alto el fuego. El estrecho de Ormuz permaneció cerrado durante la jornada, mientras Trump amenazó en Truth Social con destruir “todas y cada una de las centrales eléctricas y puentes de Irán” si Teherán rechaza el acuerdo propuesto.

En el Líbano, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el ataque que mató a un casco azul francés —el tercero mortal contra efectivos de la misión de paz en pocas semanas—, mientras el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que el ejército empleará “toda su fuerza” ante cualquier amenaza a sus tropas. Un reservista israelí murió también este domingo cuando un artefacto de Hezbolá detonó bajo un vehículo militar, elevando a 15 el total de soldados israelíes muertos en Líbano.

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