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El artista estaba internado en el Sanatorio Güemes desde el sábado 11 de abril a raíz de un accidente doméstico que le causó un hematoma subdural

Murió Luis Brandoni a los 86 años. El actor estaba internado en el Sanatorio Güemes del barrio porteño de Villa Crespo desde el sábado 11 de abril, cuando sufrió un accidente doméstico y quedó bajo atención médica por un hematoma subdural en la cabeza. Su estado de salud se deterioró en las últimas horas y falleció este lunes 20 de abril por la madrugada. La noticia fue confirmada por Multiteatro a través de su cuenta de X.

“Hoy es un día muy triste para nuestra cultura”, sostiene el comunicado difundido en redes sociales por la empresa argentina de salas teatrales fundada por Carlos Rottemberg. “Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario”, agrega el mensaje.

Las complicaciones en su salud habían comenzado en septiembre de 2025, tras una descompensación provocada por un alimento que ingirió. En aquella ocasión, debió cancelar funciones de la obra ¿Quién es quién?, que protagonizaba en el Teatro Liceo junto a Soledad Silveyra.

Sin embargo, la reciente complicación en su hogar le provocó un hematoma subdural producto de un golpe en la cabeza que requirió una hospitalización. En un principio, se especuló con una pronta recuperación y que podría volver a los escenarios hacia el 22 de abril, pero el agravamiento del cuadro obligó a suspender las presentaciones.

Luis Brandoni murió en el Sanatorio Guemes del barrio porteño de Villa CrespoJuan Lopez

Según indicó Carlos Rottemberg durante una entrevista televisiva minutos después de la muerte del actor, el velorio de Brandoni será público y se llevará a cabo en el Palacio de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires desde el mediodía de este lunes y podría extenderse hasta la medianoche. El martes, sus restos serían trasladados al Panteón de Actores en el cementerio de Chacarita.

Despedida en redes

Los mensajes en homenaje a Brandoni no tardaron en multiplicarse. Desde la Asociación Argentina de Actores expresaron sus condolencias a familiares y seres queridos “en un momento de dolor”. “Su sólida labor interpretativa en cine, teatro y televisión lo consolidó como una reconocida figura de la escena nacional”, destacaron.

El comunicado de la Asociación Argentina de Actores por la muerte de Luis Brandoni

Por su parte, su compañera Solita Silveyra lo despidió con una imagen y el mensaje “el último de los grandes en irse”. “Siempre con tu recuerdo”, expresó la actriz y agregó: “Día muy triste para la cultura”. Además, le mandó fuerzas a la pareja de Brandoni, Saula Benavente: “Estoy contigo y con la familia”.

El conductor Ángel de Brito también se sumó a las despedidas con un mensaje en redes sociales. “Con absoluto respeto y admiración, despedimos a Brandoni. Un tipazo, un actorazo, un grande”, escribió. En esa misma publicación, agregó: “No se apaga quien deja huella en la cultura. Su legado es memoria viva”.

“Sos el último de los grandes en irse”, escribió Soledad Silveyra en referencia a Luis BrandoniInstagram Soledad Silveyra

Por su parte, el humorista gráfico Nik indicó: “Falleció a los 86 años Luis Brandoni. Siempre en nuestros corazones, querido Beto”.

La diputada nacional Karina Banfi también recordó a Brandoni. “Con mucha tristeza despido a un amigo que supo homenajear todos los papeles que la vida le puso enfrente”, afirmó. “Actor brillante, honorable diputado, gran persona”, indicó a modo de despedida.

La carrera de Brandoni

A lo largo de su trayectoria, Brandoni dejó su marca personal en incontables películas, obras teatrales y, en el último tiempo, en series de streaming. A cada uno de sus personajes supo imprimirles el carisma de su temprana vocación actoral que descubrió durante su infancia en Dock Sud.

Tras una niñez en la que participó en diferentes programas radiales y de televisión, sus primeros pasos en cine lo catapultaron al público masivo con títulos como La cigarra está que arde (1967), Tute Cabrero (1968), La guita (1970) y La gran ruta (1971).

Sin embargo, su carrera se consolidó recién a mediados de la década del ’70, con sus protagónicos roles destacados en La Patagonia rebelde, La tregua, Gente en Buenos Aires y Juan que reía, en un contexto político por el que fue perseguido y amenazado de muerte. Las presiones políticas concluyeron en que se exiliara en México, lo que interrumpió su carrera.

Luis Brandoni inició su carrera en los años ’60 con participaciones en programas de radio y TVRAFAEL CALVI„O

Con el fin del gobierno militar, Brandoni volvió al país y retomó su actividad con fuerza. Actuó en Darse cuenta (1984) y se consolidó como ícono de la cultura popular con Esperando la carroza (1985) y Cien veces no debo (1990).

En las siguientes décadas, el actor bonaerense combinó su trabajo y faceta artística con una creciente participación política, muy ligado a Raúl Alfonsín y a la Unión Cívica Radical (UCR). Entre 1997 y 2001 ocupó una banca en la Cámara de Diputados del Congreso representando a ese mismo partido político.

Pese a su rol político, nunca se alejó de la actuación. En 1993 causó un gran impacto con Mi cuñado en dupla con Ricardo Darín, y luego se dedicó a ficciones como Durmiendo con mi jefe (2003) y El hombre de tu vida (2011).

El último trabajo de Luis Brandoni fue junto a Soledad Silveyra en la obra quien es quien en el teatro MultitabarisGerardo Viercovich – LA NACION

Mientras tanto, en el teatro destacó con obras como Convivencia, Made in Lanús —que retomaría años después como director—, Conversaciones con mamá, Justo en lo mejor de mi vida y El acompañamiento.

En el último tiempo se redescubrió con la llegada del streaming. Actuó en películas como Mi obra maestra (2018), 4×4 (2018), El cuento de las comadrejas (2018) y La odisea de los giles (2019).

En televisión, formó parte del elenco de la serie Un gallo para Esculapio (2017) y, ya en el tramo final de su carrera, estuvo en Nada (2023) junto a Robert De Niro y participó de la serie El Encargado (2021) con Guillermo Francella.