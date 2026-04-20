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Profundo dolor generó en Paraná el fallecimiento de Jorge “El Turquito” Motetta, reconocido comerciante local vinculado a la venta de bebidas y muy querido por vecinos y clientes.

La noticia se conoció en las primeras horas de este lunes y rápidamente se multiplicaron los mensajes de despedida en redes sociales, reflejando el cariño que supo construir a lo largo de los años.

“El Turquito” se había convertido en una figura muy cercana para muchos paranaenses, no solo por su trabajo, sino también por su constante contacto con la gente y su presencia activa en redes.

En el último tiempo atravesaba un tratamiento oncológico, etapa en la que compartió mensajes de lucha y reflexión que generaron aún más acompañamiento de la comunidad.

Dolor, respeto y despedida para una persona muy querida en la ciudad.