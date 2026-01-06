Estafaron a más de 200 argentinos en Chile con alquileres falsos: un hombre pagó anticipo de $1 millón

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Las víctimas pagaron alquileres inexistentes en un “apart” hotel de Viña del Mar. El responsable del fraude cerró la web falsa, pidió disculpas con una cita bíblica y desapareció. Un hombre contó que adelantó un pago de más de $1 millón.

Los afectados realizaron pagos anticipados por alojamientos que, si bien existían, no estaban disponibles para alquiler, luego de que el estafador cerrara el sitio web falso y se diera a la fuga.

Las ofertas del denominado “Holiday Reñaca” llamaban la atención por sus precios bajos, aunque el fraude se sostenía mediante enlaces que redirigían a plataformas conocidas de reservas y correos electrónicos con dominio empresarial, lo que generó confianza entre los turistas.

La directora regional de Sernatur, Carolina Carrasco, dijo a Cadena 3: “Buscamos asegurar que todo lo que se les ofrezca cumpla con la normativa y sea verdadero. Hay una recomendación para contratación de agencia de viajes, donde pueden ver cómo conseguir seguros, verificar prestadores. Nos hacemos cargo de la investigación para determinar quién cometió el ilícito. La recomendación parte por el autocuidado”.

Sergio González, uno de los damnificados oriundo de Santiago del Estero, relató al canal 24 Horas que al llegar al lugar les informaron que no había disponibilidad. “Ahí entendimos que era una estafa. Sentimos una impotencia total, porque uno confía en hacer con tiempo todas las reservas”, expresó.

Otro caso fue el de Ignacio Almenara, quien aprovechó un supuesto descuento del 20% y adelantó $1.330.000 pesos argentinos, al considerar que se trataba de una página verificada. En tanto, Martín Cabezón realizó un pago, pero nunca recibió la confirmación de su reserva.

El verdadero propietario de los departamentos, Egon Pfaff, explicó que el estafador suplantó su identidad y utilizó fotos, datos y referencias reales de sus alojamientos. “Había una página a mi nombre con imágenes de mis departamentos, y los turistas creyeron que yo los estaba arrendando”, indicó.

La agente inmobiliaria argentina Valentina Funes asistió a varias de las familias afectadas para conseguir nuevos alojamientos y estimó que los casos superan los 200. “Por los contactos directos y los mensajes, calculamos al menos 200 familias afectadas”, señaló al Canal 13 de Chile.

Antes de desaparecer, el estafador publicó un mensaje pidiendo disculpas a las víctimas, acompañado por una cita bíblica, y luego cerró la página web. En el texto reconoció el daño causado y expresó arrepentimiento, citando el salmo 51 del Antiguo Testamento.

Desde la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso, su gerente general Marcela Pastenes lamentó lo ocurrido y recomendó a los turistas “preferir siempre alojamientos formales y debidamente establecidos”, que se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de Servicios Turísticos del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur).