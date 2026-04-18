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Invitadas por Came, 50 empresas, entre ellas 15 firmas de la provincia, cerraron el viernes en Curitiba su participación en Expo Apras, la principal feria supermercadista del sur brasilero. En la búsqueda de un lugar en las gónadas del país vecino, las experiencias de: La Cumbre, Inalpa, El Rosquinense, Las Colonias, Sentinel AI, Kretz, Rinaudo y Vagnoni Agrocomercial

La combinación del impacto inflacionario de la guerra en Medio Oriente -que en Brasil, un país más acostumbrado a la estabilidad parece haber tenido hasta ahora más gravitación directa que en la Argentina- y la apreciación del real frente al dólar, que se encareció un 25% frente al año pasado, le dieron un inesperado margen de competitividad en precios a la oferta exportadora de las empresas argentinas que esta semana viajaron a Curitiba, de la mano de la Confederación de la Mediana Empresa (Came), para participar de Expo Apras, la principal exposición de supermercados del sur de Brasil.

En efecto, lograr desembarcar en un mercado externo abierto y necesitado de alimentos, interesado por la calidad de los alimentos argentinos y cuya demanda de productos (tanto premium como populares) es mucha pero factible de ser afrontada por pymes, como es el sur brasilero, igual se hace difícil y cuesta arriba para las empresas argentinas por la poca competitividad de los precios a raíz de inflación de costos, cuya alza no cede en pesos y en dólares.

Esa suba de costos (en parte motivada y en parte provocada por el atraso cambiario) que no es compensada por baja de impuestos nacionales provoca precios siempre en alza en la oferta argentina; y es una desventaja a la hora de buscar un lugar en las góndolas de los supermercados brasileros cuando la competencia (nacional o de otros países) puede mostrar precios estables año tras año.

Así y todo, entre las subas de costos en Brasil, que sirvió para emparejar la cancha- las empresas alimenticias le encuentran la vuelta para concretar ventas y -con estrategias comerciales y hábiles negociadores- pudieron esta semana hacerse un lugar en el mercado brasilero.

Invitadas por Came, unas 50 empresas de 12 provincias -entre ellas 15 santafesinas- estuvieron participando de Expo Apras, una feria que ocupa un predio de 25 mil metros cuadrados, de la que participan 450 marcas y que la visita. unas 60 mil personas. Además, se proyecta un volumen de negocios superior a los 1.100 millones de reales. Y sus organizadores, que es la cámara de supermercados de Paraná, mueve cerca de 65 mil millones de reales al año generando más de 500,000 empleos directos.

Además de la asistencia con stands propios en las expo, las empresas argentinas que llegaron con Came participaron de rondas de negocios con 50 compradores brasileros (supermercados y cadenas de retail) y realizaron visitas técnicas a supermercados.

. Unos 40 compradores brasileros, interesados en la oferta argentina

“Veo que la situación compleja que tenemos hoy en Argentina en líneas generales vedó la participación en esta edición de Expo-Apras de pymes que siempre ha tenido interés de ver cómo se funciona este mercado y en ocasiones anteriores participaron para ver qué podían obtener. Pero es un aprendizaje que hoy el estado delicado de la economía no le permite, con lo cual vemos que las empresas que nos están acompañando, la mayoría está muy consolidada, no solamente en el mercado argentino, sino con muchas posibilidades portadoras”, señaló Ricardo Diab, titular de Came.

Algunas de las empresas santafesinas que participan de la expo son La Cumbre, Inalpa, Las Colonias, Sentinela Retail, Kretz, Rinaudo, Vagnoni y San Lucas. Y estas son sus reflexiones tras la participación en Expo Apras.



La Cumbre: Alfajores y pancakes



— ¿Qué conclusión sacan de su participación en la feria Expo Apras?, le preguntó Rosario3 a Paulo Lanza, gerente de comercio exterior de La Cumbre, líder en panificados.

— La verdad es que hemos tenido una recepción muy positiva, particularmente en lo que respecta a los alfajores. Todos los clientes de Brasil están buscando este producto; es algo que resalta y se nota especialmente cuando prueban la mercadería, ya que nos eligen por la calidad de la harina y el tipo de elaboración. Por otro lado, tuvimos una excelente selección de productos saludables, donde contactamos a distribuidores muy grandes de la zona.



-¿Qué les interesa?

-Ellos están interesados en incorporar nuestras premezclas de panqueques y el resto de los productos que tenemos a la venta. Respecto a la ronda de negocios, debido a una cuestión cultural habitual en las agendas programadas, hubo algunas compañías brasileñas que no se presentaron. Sin embargo, aparecieron muchos otros interesados que no estaban originalmente en la ronda pero sí en la feria, lo cual superó nuestras expectativas y nos permitió generar contactos muy interesantes para dar seguimiento.



. Paulo Lanza, de Establecimientos La Cumbre, en las rondas de negocio.

— Si bien ustedes ya tienen mucha experiencia, más allá de parámetros como el tipo de cambio, el financiamiento o los precios, ¿apareció un escollo nuevo para exportar que no tenían previsto?

— El tema principal sigue vinculado a la competitividad del tipo de cambio. El año pasado operábamos con un valor del dólar a 6.20 reales y luego pasamos a uno de 4.99, lo cual nos posiciona mucho mejor. Al mismo tiempo, por lo que hemos conversado con varios de nuestros potenciales clientes, el impacto de la guerra y el incremento en el precio del combustible ha sido mucho más duro aquí en Brasil que en Argentina, afectando particularmente a todo lo relacionado con envases y embalajes. En ese sentido, tenemos una oportunidad para entender mejor cómo se estructura ese segmento en el mercado brasileño.



Inalpa: exportaciones concretadas



— “¿Qué conclusiones sacás del paso por Expo Apras?”, se preguntó Alejandra Porrini, gerenta de comercio exterior de Inalpa, líder en fabricar conservas vegetales y legumbres enlatadas

— La verdad es que fue una feria muy buena para nosotros. Pudimos entablar varios contactos comerciales y tuvimos una ronda de negocios bastante beneficiosa. Nuestro objetivo era establecer relación con algunos supermercados y logramos acceder a esos contactos. Además, pudimos ver a nuestros clientes: uno potencial que ya está en desarrollo y otro al que le estamos realizando embarques desde diciembre y enero. Para nosotros es invaluable tener una relación directa y reuniones cara a cara con el cliente, y la feria es un ámbito ideal para lograrlo.



Mayra Boglich, titular de Inalpa

— ¿Cómo viste el mercado: demandado e interesado, o tal vez más retraído que antes? ¿Cómo lo viste en materia de competitividad desde el lado argentino?

— El mercado de Brasil siempre es muy interesante para nosotros. Actualmente ellos tienen algunos temas relacionados con la inflación, algo que nosotros ya sabemos manejar, pero el mercado siempre sigue en crecimiento. Lo que sí notamos es que está cambiando el hábito de compra; el consumidor está mirando más hacia el mayorista. Por eso, hay que brindar soluciones como el pack de cuatro latas para facilitar promociones y demás. Nosotros ya veníamos anticipando esta tendencia, por lo que la desarrollamos en Inalpa y hoy podemos ofrecer este tipo de soluciones a todos los formatos: supermercados, atacados y autoservicios.



El Rosquinense: la calidad marca la diferencia



— ¿Qué experiencia recogen de la participación en Expo Apras?, le preguntó Rosario3 a Fabricio Bearzotti, Industrias Lácteas El Rosquinense, con sede en Cañada Rosquín

— Somos una pequeña empresa familiar con 50 años de trayectoria y vinimos junto con la gente de APYMEL, invitados por CAME. La feria, la verdad, ha sido una experiencia importante. El mercado brasileño es muy interesante para todo lo que es lácteos, especialmente quesos y dulce de leche. Nosotros fabricamos exclusivamente la gama de dulce de leche y notamos mucho interés. Tuvimos muchas reuniones con distribuidores, supermercados y gente de la industria, así que nos llevamos una excelente impresión. Es muy buena la iniciativa de CAME de invitar a las pequeñas empresas argentinas a este lugar donde hay tantas oportunidades de negocio. Es fundamental estar, conocer y conversar. Brasil es un mercado inmenso; a veces, desde Argentina, uno no se imagina la magnitud si no está acá para verlo y entenderlo.



. Fabricio Bearzotti, Industrias Lácteas El Rosquinense

— ¿Por dónde ves que puede estar la puerta de ingreso a este mercado?

— Creo que, como en todo negocio, primero está el precio y después la calidad. Ellos miran mucho la calidad de los productos. En el caso del dulce de leche especialmente, el nuestro tiene una calidad que no se equipara con el brasileño, y lo mismo ocurre con el queso y otros lácteos. Por eso, si logramos ser competitivos en el precio, creo que nuestra superioridad en calidad ayuda totalmente. La idea es empezar a exportar tanto a esta zona como al resto de Brasil. El noreste, por ejemplo, está creciendo mucho y también es un potencial cliente para el futuro.



— ¿Cómo lo ves competitivamente? ¿Estamos muy caros frente a ellos o no?

— Te puedo hablar del dulce de leche en particular, que es lo que estuve analizando. Creo que hoy somos competitivos en precio. Mucho dependerá de que no se nos disparen los costos internos, por ejemplo con el tema del combustible y otros subproductos relacionados. Pero, hoy por hoy, podemos competir con los productos locales. Veremos qué pasa después; como dicen, “los pingos se ven en la cancha”.



Las Colonias: contacto con distribuidores



— “¿Qué balance haces de Expo Apras?”, le preguntó Rosario3 a Diego Romero Mansur, de Establecimiento Modelo Las Colonias

— Es la primera vez que estamos aquí; anteriormente ya habíamos asistido a las de San Pablo y Porto Alegre. La verdad es que el balance es muy positivo. Vemos que el producto les interesa a los brasileños; ellos ya tienen desarrollado el gusto por el dulce de leche, lo cual es muy importante para el mercado del alfajor. Actualmente, estamos en proceso de iniciar operaciones con nuestra propia sociedad aquí en Brasil. Hemos mantenido varias reuniones con representantes comerciales y distribuidores interesados en trabajar con nuestros productos. El alfajor está “prendiendo” y hay que seguir poniéndole ganas para continuar mejorando y creciendo.



— ¿Cómo les fue en las rondas de negocios?

— De las 14 reuniones que teníamos programadas en la ronda de negocios, concurrieron siete, y luego se sumaron dos representantes más que tenemos que evaluar. Nuestro siguiente paso es conseguir un nexo comercial aquí en Brasil que nos vincule con los supermercados, mayoristas y distribuidores. Por lo pronto, el primer contacto inicial fue muy interesante y ahora queda seguir conversando para avanzar.



— ¿Qué tan competitivos están en materia de precios?

— Creemos que vamos a llegar de forma muy competitiva. Estimamos que, para el consumidor final, el alfajor de tres pisos debería costar entre dos y tres reales. Es un precio que se compara con lo que consumen los chicos aquí, que son los bolinhos. Es decir, vamos a estar bien posicionados en ese segmento de mercado.



Rinaudo: combate al costo logístico



—¿Qué balance realizan de la participación en Expo Apras?, le preguntó Rosario3 a Luciano Rinaudo, de la fábrica de máquinas para pastas Rinaudo.

—Fue muy positivo. Si bien nosotros ya exportamos a Brasil, siempre era directamente de fábrica al consumidor final. En las rondas de negocios se generaron varios contactos; uno de ellos muy positivo que ahora debemos trabajar, pero el balance general es muy bueno.



—¿Qué productos son los que generan mayor interés potencial?

—En el mercado de Brasil hay dos extremos. Por un lado, una demanda muy grande para producciones de supermercado, que requiere ravioleras y, sobre todo, equipos para pastas secas como prensas y trituradoras. Por otro lado, están los restaurantes, que demandan las mismas máquinas pero para baja producción. No existe un término medio: o producen a gran escala o van a máquinas chicas para la gastronomía.



. Lucas Rinaudo

—¿Qué diferencia tiene su producto con los equipos que se fabrican en Brasil? ¿Cuál es la clave de su propuesta?

—La diferencia principal es que en Brasil no hay una cultura de pastas tan arraigada; esa es la realidad. La mayoría de lo que se consume llega de Italia y entra como pasta seca. Aquí se come mucho frito, que se parece al diseño de nuestras pastas pero con otra masa. Nosotros hacemos pastas para hervir. Aun así, podemos adaptar nuestra maquinaria al mercado brasileño para que fabriquen el mismo diseño de ravioles o sorrentinos, ya sea para hervir o para freír.



—¿Cómo vio la situación en materia de competitividad para Argentina?

—Nosotros ya veníamos analizando a los competidores que tenemos en Brasil y en cuanto a precios estamos muy parecidos. Lo que ocurre es que traer la máquina aquí encarece el producto final entre un 20 % y un 25 % por cuestiones de logística. Sin embargo, en precio puesto en fábrica, somos competitivos.



—¿Qué cree que falta para que esos buenos contactos se traduzcan en operaciones concretas?

—Trabajar mucho internamente en la planta sobre los costos para ser más competitivos; creo que esa es la cuestión clave. También complica la presión impositiva, que no parece que vaya a bajar por el momento. Hay que enfocarse en el desarrollo de productos porque, como dije, las culturas de consumo son distintas entre Brasil y Argentina. Debemos trabajar en el desarrollo para que la gente nos conozca como marca, confíe en la máquina y se concrete la venta.



Agrocomercial Vagnoni: fidelizando clientes



—¿Con qué objetivo llegaron a Brasil?, le preguntó Rosario3 a Jesús Vagnoni, de Agrocomercial Vagnoni, empresa proveedora de vegetales deshidratados para fábricas de pastas y alimentos.

—El objetivo principal es fidelizar contactos y clientes. Sin duda, Brasil es el mercado de comercio exterior más seductor que tenemos desde Argentina. Buscar fidelizar clientes aquí no es fácil, y esa es la razón por la que estamos una vez más en Expo Apras.



—¿Con qué producto están buscando ingresar a Brasil?

—Puntualmente, vinimos con espinaca y perejil deshidratados para uso industrial.



—¿Qué análisis hacen del mercado?

—Es un producto que, por lo que observamos, no lo tienen tan desarrollado localmente. Brasil no se autoabastece en vegetales, por lo que importan gran cantidad de deshidratados. Sin embargo, sí tienen una alta producción de productos elaborados, como condimentos, sopas y especias; se ve una oferta enorme de estos productos terminados en las góndolas de los supermercados. Por lo tanto, gran parte de los insumos que utilizan son importados, aunque no necesariamente desde Argentina, y esa es la oportunidad que venimos a aprovechar. En cuanto al tipo de cambio, estamos en condiciones de dar pelea.



. Jesús Vagnoni

—¿Y con los costos argentinos pueden competir en Brasil?

—Hoy estamos surfeando una ola bastante complicada. Argentina se ha vuelto un país costoso, principalmente para la producción. Estamos atravesando un momento complejo, pero es la característica de una empresa argentina —y sobre todo de una empresa familiar como la nuestra— la de saber enfrentar las adversidades.

Sentilel IA: el software es competitivo



.—¿Qué balance hacen de la participación de la empresa en Expo Apras?, le preguntó Rosario3 a Leandro Aglieri, director comercial de Sentinel IA, una empresa que presta servicios tecnológicos utilizando cámaras de seguridad para transformar los datos recogidos en información útil para la toma de decisiones de negocios.

—Fue muy buena. No solo porque pudimos dar a conocer nuestro servicio, nuestra marca y nuestra empresa, sino también porque nos permitió relacionarnos. Primero, con muchísimas personas de la cadena de valor del supermercado de Brasil, específicamente del Estado de Paraná; también destacamos la vinculación con los mismos productores argentinos, algo que nos agrega valor y posiciona a la empresa. Pero lo que realmente más nos ha servido fue la ronda de negocios.



—¿Cómo les fue en las rondas de negocios?

—La verdad es que estuvo todo muy organizado. Te brindan entre 15 y 20 minutos para un contacto más estrecho, donde uno puede explayarse mejor sobre lo que hace sin el bullicio de la exposición. Esa coordinación fue perfecta, todo en tiempo y forma, y allí es donde sacamos más potencial. La vinculación es fundamental. Hay un trabajo posterior que no se ve, que ocurre cuando se apagan las luces: llevar ese contacto a un entendimiento y a una comunicación más fluida para concretar el negocio. Créeme que esa ventana no se genera de manera sencilla y tener esta posibilidad lo facilita un montón. Más allá del resultado final, se logre o no un acuerdo comercial, el solo hecho de instalar el producto ya es un gran paso.

. Leandro Aglieri, director comercial de Sentinel IA,

—Ustedes venden software, que es otra parte de la cadena. ¿Cómo están competitivamente y qué se han encontrado en el mercado durante esta ronda de negocios?

—Sí, nosotros ofrecemos servicios de software ligados a dar una solución final a cada supermercado. Si bien hemos encontrado algunos competidores que están en el mismo rubro, lo nuestro va un paso más allá. En ese punto tuvimos una buena penetración del producto porque ofrecemos una solución integral, algo que todavía no se ve mucho y que llamó la atención de los potenciales clientes.



—Específicamente en tu sector, ¿cómo estamos competitivamente frente a Brasil? ¿Están bien en materia de precios o han quedado retrasados?

—En nuestro rubro específico, que es un servicio con alto valor agregado, estamos bien económicamente y somos competitivos frente a lo que vimos de la competencia. Por supuesto, uno no es ajeno a la realidad y escuchaba que en otros eslabones de la cadena de valor del supermercado la diferencia del tipo de cambio hace que la situación sea un poco más difícil. Sin embargo, hay muy buenos productos argentinos exponiendo aquí y eso llamó la atención, no solo en mi caso particular, sino en general en lo que fuimos compartiendo con el resto del grupo.



Kretz: la clave está en la posventa



—¿Qué balance hacen de la participación en Expo Apras?, le preguntó Rosario3 a Julián Conti, de la fábrica de balanzas electrónicas Kretz.

—La verdad es que es nuestra primera participación aquí en Expo Apras. Nosotros ya hemos estado en varias ferias en San Pablo, pero en Curitiba es la primera vez. Sinceramente, no esperábamos tal recepción. Es una ciudad muy bonita y nos sorprendió la cantidad de gente que asistió al evento, así como el nivel de las consultas. Tenemos otros competidores presentes, pero estamos a la altura y la gente eligió a Kretz en varias oportunidades.

. La comitiva de Kretz.



—¿Por dónde viste que pasa la clave para lograr ventas?

—En cuanto a producto, estamos muy bien posicionados: tenemos calidad y somos competitivos en precio. Sin embargo, nuestro diferencial lo estamos dando en la garantía, el soporte y el acompañamiento. Nosotros no vendemos solo una balanza, sino que vendemos un proyecto, una solución. Le preguntamos al cliente qué está necesitando realmente y tratamos de adaptar el producto a sus necesidades específicas.



—¿Participaste en la ronda de negocios? ¿Cómo la viste?

—Estuvo muy buena. Nosotros ya hemos participado en rondas de negocios en Argentina y aquí también lo hicimos. El lugar, el ambiente y la convocatoria fueron excelentes. Logramos varios contactos y tenemos bastantes proyecciones de cierre. El balance, por lo tanto, es muy favorable.

