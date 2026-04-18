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La tradicional muestra volvió a reunir a autoridades provinciales, referentes del sector y actores de toda la cadena láctea, consolidando a Nogoyá como un espacio estratégico para el desarrollo productivo de Entre Ríos.

El gobernador Rogelio Frigerio y la vicegobernadora Alicia Aluani encabezaron la apertura de la 22° Expo Provincial de la Leche y la 13° Expo Jersey Entrerriana, que se desarrollan en el predio de la Sociedad Rural de Nogoyá.

Durante la jornada, el mandatario recorrió la Expo y mantuvo contacto con productores y representantes del sector, destacando el rol estratégico de la actividad lechera en la generación de empleo, arraigo y desarrollo en el territorio. En ese marco, sostuvo: “Trabajamos desde el Estado para que el sector privado crezca, y de esa manera crezca la provincia”.

La edición 2026 reúne a más de 400 actores de la cadena láctea, con participación de cabañas, empresas e instituciones, además de una agenda que incluye ronda de negocios, propuestas gastronómicas y actividades culturales. La Expo se consolida así como uno de los principales encuentros del calendario productivo entrerriano.

En ese marco, y como parte de las acciones de acompañamiento a la producción provincial, el representante del Gobierno de Entre Ríos en la Ciudad de Buenos Aires, José Mouliá, participó de la apertura y recorrió los stands junto al gobernador, la vicegobernadora y autoridades provinciales, tomando contacto con productores, instituciones y actores del sector presentes en la muestra.

Participaron también de la jornada el intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider; el director de Desarrollo Económico y Producción de Nogoyá, Ricardo Pazo, la presidenta de la Sociedad Rural de Nogoyá, María Gabriela Guzmán; el titular de FARER, Sergio Dalcol; el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Carlos Castagnani; representantes de FEDECO y de la Sociedad Rural Argentina, además de legisladores y funcionarios municipales y provinciales.

Homenaje a Jorge Chemes

Previo a la apertura formal, se llevó adelante un emotivo homenaje a Jorge Chemes, dirigente entrerriano y referente del sector agropecuario, que contó con la presencia de autoridades, familiares y representantes de distintas entidades.

Durante el acto, el gobernador Rogelio Frigerio lo evocó con palabras cargadas de emoción, destacando el vínculo personal y político que los unió durante más de 20 años, así como su acompañamiento desde los inicios del proyecto que lo llevó a la gobernación.

En ese contexto, Mouliá expresó: “Más allá de su trayectoria, hoy se lo recordó desde un lugar muy cercano: como amigo y como alguien con quien se trabajó codo a codo por el desarrollo de nuestra provincia. De esas personas que dejan huella en lo humano y en lo colectivo”.