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“Mientras Hugo Berthet y Didier Jourdan caminan la provincia buscando construir, el concordiense Enrique Cresto ya se relame pensando en la Gobernación 2027.”

En la política entrerriana empiezan a dibujarse dos formas muy distintas de entender el poder. Por un lado, la construcción territorial paciente, silenciosa, de quienes entienden que sin presencia en cada localidad no hay proyecto posible. Por el otro, la ansiedad de quienes parecen haber saltado directamente al capítulo final: la pelea por la Gobernación.

Hugo Berthet y Didier Jourdan vienen recorriendo la provincia con una lógica clásica pero efectiva: escuchar, tejer vínculos, reconstruir músculo político en un territorio muy golpeado por la crisis económica nacional y el desencanto social por el mismo motivo. No hay atajos en ese camino. Es lento, desgastante y muchas veces invisible, pero es el único que suele sostener proyectos en el tiempo.

En paralelo, el concordiense Enrique Cresto parece moverse en otra frecuencia. Más enfocado en el posicionamiento personal que en la reconstrucción colectiva, su nombre ya circula con fuerza en varios sectores del peronismo de paladar negro en clave 2027, como si el proceso previo fuera apenas un trámite. La pregunta que sobrevuela es inevitable: ¿se puede aspirar a conducir una provincia sin antes volver a caminarla?

La tensión no es menor. En un contexto donde la política en general enfrenta una profunda crisis de credibilidad, la diferencia entre construir y especular deja de ser un matiz para transformarse en una línea divisoria. De un lado, la política que pisa el territorio. Del otro, la que parece mirar el poder desde la distancia, esperando el momento oportuno.

El 2027 todavía está lejos. Pero las formas de llegar empiezan a marcar, desde ahora, quiénes entienden el presente… y quiénes simplemente lo esquivan.

Fuente :https://entrerios24.com/