Alerta turística: aumentan las estafas a argentinos con alquileres truchos en Camboriu, Itapema y Florianópolis

Las denuncias por estafas en alquileres turísticos en Camboriu, Itapema , Meia Praia, Bombas y Florianópolis, Brasil, continúan en aumento y vuelven a encender alertas entre los viajeros argentinos que planean sus vacaciones de verano. La modalidad es reiterada: ofertas tentadoras en redes sociales, pedidos de transferencias anticipadas y desaparición total del supuesto propietario.

El fenómeno comenzó a detectarse con fuerza en noviembre, cuando el boom turístico argentino hacia el sur de Brasil, impulsado por el tipo de cambio favorable, disparó la demanda de departamentos y casas temporarias. En ese contexto, los estafadores encontraron terreno fértil para operar.

📌 Cómo funciona la estafa

Los delincuentes se infiltran en grupos de Facebook y comunidades digitales donde argentinos intercambian consejos para viajar a Brasil. Allí ofrecen alquileres en zonas muy demandadas como Playa de los Ingleses, Meia Praia e Itapema con precios por debajo del mercado.

Para generar confianza:

Mantienen conversaciones extensas por WhatsApp o Messenger

Realizan videollamadas mostrando departamentos reales (que no les pertenecen)

Solicitan una seña o el total del alquiler por transferencia

Una vez recibido el dinero, bloquean a las víctimas y desaparecen.

📣 Denuncias y viralización

Tras los primeros casos, comenzaron a circular publicaciones de damnificados alertando sobre perfiles falsos. Usuarios advirtieron que incluso los comentarios “recomendando” a los estafadores provienen de cuentas truchas creadas por ellos mismos.

Hasta el momento, solo un número reducido de denuncias llegó formalmente a la Policía Civil de Florianópolis, aunque el volumen real de afectados sería mayor. Muchas víctimas optan por no denunciar debido a la complejidad del trámite internacional.

🌎 Un problema regional

Casos similares se detectaron recientemente en Chile, Uruguay y otras zonas turísticas de Brasil, lo que confirma que se trata de bandas organizadas que operan en redes sociales aprovechando temporadas altas.

🛡️ Recomendaciones clave para evitar estafas

✔️ Alquilar solo mediante plataformas reconocidas (Airbnb, Booking, Vrbo, etc.)

(Airbnb, Booking, Vrbo, etc.) ❌ Evitar pagos por fuera de plataformas oficiales

🔍 Verificar dirección real en Google Maps

🧾 Desconfiar de precios excesivamente bajos

📲 Revisar antigüedad y reputación del perfil

🇧🇷 Confirmar que el alojamiento esté registrado en Cadastur (registro oficial de turismo de Brasil)

El turismo debe ser una experiencia segura. Informarse y compartir estas alertas puede evitar que más familias pierdan sus vacaciones —y su dinero—.