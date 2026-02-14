WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied

En Concordia el sistema de estacionamiento medido parece haberse convertido en algo más que una política urbana: ya es, para muchos vecinos, la novela del verano. Lo que debería ser una herramienta clara de ordenamiento vial terminó envuelto en una sucesión de anuncios, suspensiones, reactivaciones y nuevas marchas atrás que generan confusión tanto en conductores como en comerciantes y trabajadores del centro.

Durante los últimos años, el estacionamiento medido fue presentado por distintas gestiones municipales como una solución para mejorar la rotación vehicular, ordenar el tránsito y generar recursos para el municipio. Sin embargo, su implementación nunca logró consolidarse sin controversias: desde cuestionamientos por la modalidad de cobro hasta problemas operativos y reclamos de usuarios. En más de una oportunidad, los cambios de criterio —vigencia, suspensión, regreso del prepago— dejaron la sensación de improvisación y falta de coordinación interna.

Ese clima volvió a quedar expuesto este jueves 12 de febrero, alrededor de las 10:30 de la mañana, cuando una gacetilla oficial informó que el sistema quedaba nuevamente sin vigencia, es decir, liberado al prepago. El anuncio no solo sorprendió a quienes ya habían asumido un esquema distinto, sino que reforzó la percepción de que el tema se gestiona con señales contradictorias.

En paralelo, un punto que suma tensión —y que rara vez se aborda de manera formal— es la situación de los medios periodísticos, que carecen de una autorización específica para estacionar en zonas medidas pese a que su tarea está atravesada por la urgencia informativa. La cobertura de hechos policiales, institucionales o sociales exige movilidad inmediata, y la ausencia de un criterio claro coloca a los trabajadores de prensa en una zona gris operativa que merece revisión.

El trasfondo político tampoco pasa inadvertido. Cada giro en la aplicación del sistema alimenta especulaciones sobre eventuales diferencias internas entre áreas del gobierno municipal, particularmente entre el Poder Ejecutivo y la Secretaría de Gobierno. Aunque oficialmente se trata de ajustes administrativos, la reiteración de cambios invita a preguntarse si estamos frente a un simple reordenamiento técnico… o ante el primer capítulo visible de una interna que impacta en la gestión cotidiana.

Mientras tanto, vecinos y usuarios continúan adaptándose —una vez más— a reglas que cambian sobre la marcha. Y en una ciudad donde el tránsito y la actividad comercial dependen de previsibilidad, la novela del estacionamiento medido suma episodios que, lejos de aclarar el panorama, profundizan la incertidumbre.

La pregunta queda abierta: ¿se trata de correcciones necesarias en un sistema en construcción o de señales de descoordinación política que terminan afectando a toda la comunidad?

Por : Fabian Bustamante ( Jugo de Naranja)