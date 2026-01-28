WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Nota realizada por Fabián Bustamante, del programa “Jugo de Naranja”, que se emite todos los sábados de 9 a 12 hs por FM 98.3.

Un reciente informe epidemiológico publicado a comienzos de esta semana en la República Argentina volvió a encender las alarmas en el sistema de salud por el crecimiento sostenido de las infecciones de transmisión sexual (ITS), con especial preocupación en aquellas que se transmiten por contacto sexual.

En ese contexto, la doctora Florencia Prieto, reconocida por su extensa trayectoria en la lucha contra el VIH y las ITS, dialogó con Jugo de Naranja para analizar la situación actual, los avances logrados y los desafíos pendientes en materia de prevención y concientización.

Uno de los datos positivos que destacó la especialista es el impacto del concepto “Indetectable = Intransmisible (I=I)”, que en 2026 cumple diez años desde su consolidación a nivel mundial. Este principio establece que una persona con VIH que se encuentra bajo tratamiento efectivo y con carga viral indetectable no transmite el virus. “Era lo esperable: una población tratada, controlada y adherente al tratamiento deja de ser un vector de transmisión”, explicó Prieto.

Sin embargo, la médica advirtió que la realidad es muy distinta cuando se analizan otras infecciones de transmisión sexual, con la sífilis encabezando la lista de preocupación. A diferencia del VIH, se trata de una bacteria que, si bien continúa siendo sensible al tratamiento antibiótico tradicional, no genera inmunidad, lo que implica que una persona puede reinfectarse y transmitirla nuevamente. Además, si no se detecta a tiempo durante el embarazo, puede transmitirse al bebé.

Uno de los principales problemas, señaló Prieto, es que muchas de estas infecciones no presentan síntomas, lo que lleva a que las personas desconozcan que están infectadas si no se realizan los análisis correspondientes. En ese sentido, volvió a remarcar que el uso correcto del método de barrera sigue siendo la única herramienta eficaz para prevenir la transmisión en cualquier tipo de práctica sexual.

En materia de prevención, la doctora confirmó que, gracias al Programa Provincial de VIH, el servicio contará próximamente con una importante provisión de test rápidos, lo que permitirá retomar y fortalecer las campañas de testeo comunitario. “Si no se habla del tema, la gente no se acerca. Por eso es clave sostener estas acciones”, subrayó.

Desde una mirada optimista, Prieto destacó un cambio cultural significativo: cada vez más personas concurren de manera voluntaria a realizarse estudios. El servicio funciona en el primer piso del Hospital Felipe Heras, recientemente remodelado y ampliado, lo que permitió mejorar las condiciones de atención y sumar nuevos espacios de trabajo. Allí, cualquier persona puede acercarse sin ayuno, sin pedido médico y en cualquier momento, una modalidad que, según la especialista, “años atrás era impensada”.

El aumento del testeo, explicó, no solo permite detectar más casos, sino también iniciar tratamientos precoces, clave para cortar la cadena de transmisión. Con la llegada de los nuevos insumos, el equipo de salud ya proyecta un cronograma de testeos periódicos, incluso en distintos barrios de la ciudad, llevando el sistema de prevención a quienes más lo necesitan y superando las barreras de distancia y acceso.

La entrevista deja en claro que, si bien existen avances concretos en el control del VIH, el crecimiento de otras infecciones de transmisión sexual exige mayor información, prevención sostenida y presencia territorial, en un escenario donde la salud pública vuelve a depender, en gran medida, de la conciencia colectiva.