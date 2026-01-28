WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

En las primeras horas de la noche del martes se registró un homicidio en la zona de islas de Diamante.

Según confirmó el jefe departamental de Policía, Mario Celis, un hombre mayor de edad murió tras recibir un disparo de arma de fuego y el principal sospechoso del hecho es su propio hijo, quien se encuentra prófugo.

“El lamentable suceso ocurrió en las primeras horas de la noche en jurisdicción de islas, en el Predelta”, explicó Celis, quien detalló que “desde el primer momento que se tomó conocimiento, personal de nuestra jefatura fue desplegado en el lugar, realizando tareas de relevamiento pericial y la búsqueda del autor”.

De acuerdo a la información oficial, la víctima falleció como consecuencia de un disparo. “Los primeros elementos reunidos indican que se trata de una persona fallecida a raíz de un disparo de arma de fuego que le habría realizado su propio hijo”, afirmó el jefe policial.

El episodio tuvo lugar en una isla conocida como Puesto Nº 3, ubicada a la altura del kilómetro 463 del río Paraná. “Como punto de referencia, sería frente a Puerto Gaboto, pero del lado de la provincia de Entre Ríos y dentro de la jurisdicción del departamento Diamante”, indicó el funcionario.