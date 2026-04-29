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La tarde de este martes 28 /04 dejó un movimiento policial inusual en varios sectores de Concordia. Móviles, personal de distintas áreas de la Jefatura Departamental y agentes del GDI se desplegaron en simultáneo en una serie de operativos de saturación que abarcaron distintos barrios de la ciudad, en una jornada que combinó prevención, investigación y allanamientos ordenados por la Justicia.



Mientras los controles avanzaban en terreno, tres órdenes de allanamiento se ejecutaban de manera coordinada en los barrios Villa Busti, El Sol y San Agustín. Las irrupciones, realizadas casi en paralelo, apuntaban a domicilios señalados en una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.



Los resultados no tardaron en aparecer. En uno de los inmuebles, los efectivos hallaron aproximadamente 750 gramos de cocaína pura, distribuida en envoltorios de 50 y 10 gramos, un fraccionamiento típico de la venta al menudeo. La droga fue inmediatamente secuestrada como prueba principal en la causa.



En el mismo procedimiento, una mujer mayor de edad fue detenida y puesta a disposición de la Justicia, mientras el resto de los equipos continuaba con las diligencias de rigor.



Todo el operativo se desarrolló bajo conocimiento e intervención del fiscal Dr. Tomás Tscherning, quien supervisa la investigación que ahora avanza con nuevos elementos de prueba y con la expectativa de más medidas en las próximas horas.