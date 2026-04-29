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Fue en el barrio londinense de Golders Green, una zona con una importante población judía del noroeste de la capital británica

Dos ciudadanos judíos fueron acuchillados en el barrio londinense de Golders Green, una zona con una importante población judía del noroeste de la capital británica. El incidente volvió a encender las alarmas sobre el creciente clima de antisemitismo y violencia contra instituciones judías en el Reino Unido.

Según informaron North West London Shomrim y la organización de seguridad comunitaria CST, un hombre corrió por Golders Green Road intentando apuñalar a residentes judíos antes de ser detenido.

Voluntarios de Shomrim lograron reducir al sospechoso hasta la llegada de la policía metropolitana, cuyos agentes utilizaron una pistola Taser para arrestarlo. Las víctimas fueron atendidas por el servicio de emergencias Hatzala.

El PM británico Keir Starmer

Testigos señalaron que el ataque ocurrió cerca de la sinagoga Netzach Yisroel. El escritor británico Jonathan Harounoff relató que se encontraba desayunando en la zona cuando observó una gran cantidad de vehículos de emergencia dirigirse al lugar.

“No es una existencia normal para los judíos británicos en 2026, ni en ningún año”, declaró Harounoff. “Las comunidades judías en Inglaterra están bajo ataque. Es devastador ver que el lugar donde nací y crecí se haya convertido en un foco de odio antijudío y terrorismo virulento”.

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó el ataque como “profundamente preocupante” durante una intervención en el Parlamento y afirmó que el Reino Unido debe actuar “con absoluta determinación” frente a este tipo de delitos.

Por su parte, el presidente de la Organización Sionista Mundial, Yaakov Hagoel, quien se encontraba en Londres al momento del ataque, pidió al gobierno británico y al alcalde de Londres, Sadiq Khan, que tomen medidas más firmes contra el antisemitismo.

“El odio e incitación contra los judíos puede costar sangre preciosa, y estamos viendo ahora mismo sus consecuencias en las calles de Londres”, expresó Hagoel.

El ministro israelí de Aliá e Integración, Ofir Sofer, sostuvo que el deterioro de la seguridad para los judíos británicos refleja “el aumento del antisemitismo junto con la continua impotencia del gobierno británico”, y señaló que Israel está promoviendo programas para facilitar la inmigración de judíos del Reino Unido.