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Las multas por exceso de velocidad en Entre Ríos se han convertido en un tema de debate constante entre conductores locales y turistas. Recientemente, desde la Policía de la provincia informó que las sanciones económicas por estas infracciones pueden ser severas, alcanzando cifras que superan los 650 mil pesos . No obstante, las autoridades aclararon que existe un mecanismo de alivio: el monto puede reducirse en un 50% si el infractor opta por el pago voluntario una vez que recibe la notificación oficial.

¿Cómo funcionan los controles y radares en la provincia?

Diego Passarello, responsable de Comunicación de la Dirección de Seguridad y Prevención Vial, brindó detalles sobre la infraestructura actual. Según el funcionario, la provincia cuenta hoy con 18 dispositivos de control distribuidos estratégicamente en rutas provinciales y nacionales.

Estos sistemas no son fijos en su totalidad; se compone de:

Radares móviles: Ubicados en puntos variables para asegurar el cumplimiento de las normas.

Ubicados en puntos variables para asegurar el cumplimiento de las normas. Sistemas de fiscalización en semáforos: Principalmente en cruces peligrosos o accesos a localidades.

Límites de velocidad vigentes

Para evitar las costosas multas por exceso de velocidad en Entre Ríos , es fundamental conocer las velocidades máximas permitidas:

En rutas: El límite general es de 110 km/h. En autovías: Se permite circular hasta los 120 km/h. Zonas señalizadas: En cercanías de escuelas, comisarías o zonas urbanas, la velocidad se reduce distribuidamente a 60 km/h .

Esquema de Situación: Control Vial en Entre Ríos

A continuación, presentamos un resumen de los puntos clave que definen la situación vial en el territorio entrerriano:

Sanciones Económicas: Multas de hasta $650.000 con beneficio de descuento por pago anticipado.

Multas de hasta $650.000 con beneficio de descuento por pago anticipado. Tecnología Aplicada: Uso intensivo de fotomultas y radares de última generación.

Uso intensivo de fotomultas y radares de última generación. Conflictos Comunes: Falta de señalización progresiva en zonas críticas.

Falta de señalización progresiva en zonas críticas. Estado de Infraestructura: Reclamamos persistentes por baches y falta de banquinas que aumentan el riesgo.

Críticas al sistema: ¿Prevención o recaudación?

A pesar de que el objetivo declarado es la seguridad vial, el sistema de multas por exceso de velocidad en Entre Ríos enfrenta cuestionamientos legítimos por parte de los usuarios. Muchos conductores manifiestan que la señalización es insuficiente o poco visible, apareciendo casi encima de los radares.

Uno de los puntos más críticos es el cambio brusco de velocidad. En algunas rutas, se pasa de 110 km/ha a 60 km/h en pocos metros, lo que obliga a frenadas bruscas que podrían ocasionar accidentes, contradiciendo el fin preventivo de la norma. Además, los usuarios señalan que el estado de las rutas es deficitario, sugiriendo que la inversión debería centrarse en reparar la calzada tanto como en fiscalizar la velocidad.

El impacto en el turismo y la economía local.

Entre Ríos es un destino turístico por excelencia, famoso por sus termas y paisajes ribereños. Sin embargo, la percepción de controles “caza-bobos” está afectando la imagen de la provincia.

La experiencia en otras jurisdicciones, como Córdoba, demuestra que cuando los controles son percibidos como poco claros o meramente recaudatorios, el turista tiende a no regresar. Un visitante que se retira de la provincia con una multa de 600 mil pesos por un exceso mínimo en una zona mal señalizada, difícilmente recomienda el destino, generando un perjuicio económico indirecto para el sector hotelero y gastronómico.

Propuestas para un sistema vial más justo

Para mejorar la legitimidad de las multas por exceso de velocidad en Entre Ríos , los especialistas sugieren:

Transparencia de fondos: Que lo recaudado se asigna específicamente a la reparación de las rutas provinciales. Señalización inteligente: Implementar cartelería luminosa y avisos de “radar próximo” con al menos 500 metros de anticipación. Presencia policial preventiva: Priorizar el patrullaje con luces encendidas para disuadir excesos, en lugar de ocultar radares tras la vegetación.

En conclusión, si bien el control es necesario para salvar vidas, la eficacia del sistema depende de su transparencia y de la coherencia entre la exigencia al conductor y el estado de los caminos que este debe transitar.