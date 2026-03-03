DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Durante una entrevista en el programa Jugo de Naranja, que se emite por La Pop FM 93.1 y es conducido por Fabián Bustamante, el contador Álvaro Sierra realizó un análisis crítico sobre el funcionamiento de los entes autárquicos en el ámbito de la Municipalidad de Concordia, poniendo el foco en su financiamiento, déficit y nivel de control.

Sierra comenzó explicando el concepto central que justifica la existencia de un ente autárquico. “Por definición, un ente autárquico debe tener capacidad de autofinanciarse. Es decir, se justifica su creación si puede sostenerse con recursos propios”, señaló. Sin embargo, advirtió que esa condición no se cumple en la práctica local.

Según detalló, la mayoría de los entes municipales dependen casi en su totalidad de fondos del Estado municipal. “Cuando uno analiza los números, se encuentra con que prácticamente el 100% de los recursos provienen del propio municipio”, afirmó.

Problemas históricos en la rendición de cuentas

El contador también hizo referencia a una dificultad recurrente que atraviesan estos organismos: la rendición de los recursos públicos. “Por experiencia, y por lo que se conoce dentro del ámbito del empleo público, la mayoría de estos entes siempre han tenido problemas a la hora de rendir cuentas. Esto se repite gestión tras gestión”, remarcó.

En ese sentido, subrayó la gravedad del asunto: “Estamos hablando de recursos públicos, y eso exige un nivel de control y transparencia mucho mayor”.

Entes deficitarios y presupuestos millonarios

Consultado por los números concretos, Sierra precisó que al analizar el presupuesto vigente, la suma del Invitam y del Ente Aeroportuario de Concordia supera los 5.000 millones de pesos.

No obstante, aclaró que la eventual disolución de estos entes no implica un ahorro automático de esa cifra. “Gran parte del presupuesto está destinada a sueldos de empleados de planta, que seguirían siendo trabajadores municipales. De hecho, el proyecto de ordenanza prevé que los recursos humanos vuelvan a la órbita de la Administración Central”, explicó.

Centralización, eficiencia y mayor control

Para Sierra, la clave del debate no pasa únicamente por el recorte, sino por la eficiencia del Estado. “Si estos servicios vuelven a la Administración Central, se pueden reducir gastos operativos y de funcionamiento, optimizar recursos y, fundamentalmente, mejorar los mecanismos de control”, sostuvo.

Finalmente, concluyó que la discusión sobre los entes autárquicos debe darse con números claros y con una mirada integral sobre el uso de los fondos públicos. “Estamos hablando de presupuestos de miles de millones de pesos. Es indispensable que el Estado sea más eficiente y transparente”, cerró.