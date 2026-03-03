DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Medios de la región sostienen que, tras la muerte del líder supremo, comandantes militares iraníes habrían ordenado la activación de un esquema de respuesta integral que contempla el despliegue coordinado de misiles, drones y aliados regionales contra Israel y bases estadounidenses en Medio Oriente.

La muerte del líder supremo iraní desató una señal de máxima alerta en Medio Oriente. Según informó el canal en hebreo Iran Military News (@IranMilitaryHeb), en una reunión celebrada el sábado por la tarde en el denominado “cuartel de guerra” de la República Islámica, las principales autoridades militares y representantes del gobierno acordaron aplicar un plan denominado “Día del Juicio”, destinado a activar todas las capacidades militares de Irán contra bases estadounidenses y contra Israel.

Escalada regional y antecedentes recientes

De acuerdo con lo publicado por ese medio, en el encuentro participaron el comandante en jefe del Ejército, el subjefe de los Guardianes de la Revolución, el segundo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y el comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria. Allí se habría definido poner en marcha un esquema integral que implicaría la activación simultánea de aliados regionales.

Siempre según Iran Military News, en medios israelíes comenzó a circular la expresión “Doomsday Order” para describir una eventual orden paralela destinada a coordinar a Hezbollah en Líbano, a Hutíes en Yemen, a Hamas y a milicias proiraníes en Irak y Siria. La hipótesis contempla una instrucción de “disparar todo” en múltiples frentes, con el objetivo de generar un escenario de presión simultánea.

Sin embargo, el mismo medio citó fuentes del sistema de defensa israelí que sostuvieron que, en las condiciones actuales, una eventual activación de ese tipo no configuraría una amenaza existencial inmediata, aunque sí representaría un desafío operativo relevante para los sistemas defensivos del país.

El debate estratégico, de acuerdo con la cobertura, se apoya en antecedentes recientes. Reportes del Institute for National Security Studies (INSS) señalaron que, durante doce días de confrontación directa en junio de 2025, Teherán lanzó más de 500 misiles balísticos en 22 oleadas. Algunos impactos alcanzaron zonas sensibles del área de Tel Aviv, incluida la zona del complejo Rabin Camp en HaKirya y el entorno de la base aérea de Tel Nof.

También se registraron daños en instalaciones del Instituto Weizmann en Rehovot, según imágenes satelitales citadas en distintos informes. Las pérdidas económicas fueron estimadas en cientos de millones de dólares, con afectación de laboratorios y proyectos científicos. Analistas mencionados por Iran Military News remarcaron que el concepto “Doomsday” no forma parte formal de la doctrina militar iraní, sino que describe un paquete coordinado de escalada multidominio, que incluye misiles, drones, ciberataques y presión naval.

Otro de los focos de preocupación mencionados por el canal es el Estrecho de Ormuz, por donde circula alrededor del 20% del comercio marítimo de petróleo a nivel global. En febrero de 2026, Irán anunció su cierre temporal durante ejercicios con fuego real, una medida considerada inusual que evidenció su capacidad para alterar el tráfico energético internacional. Además, la agencia Reuters citó a funcionarios que advirtieron que, ante un ataque estadounidense amplio, Teherán podría responder contra bases de EEUU desplegadas en varios países de la región.

Finalmente, Iran Military News destacó que institutos de análisis estratégico plantean que una eventual respuesta iraní podría apuntar a saturar las defensas mediante lanzamientos densos y variados, combinando misiles balísticos, drones y eventuales misiles de crucero, junto con ataques cibernéticos dirigidos a redes eléctricas, sistemas financieros y comunicaciones. En paralelo, el vocero del Ejército israelí, brigadier general Effi Defrin, afirmó en un mensaje en video el 20 de febrero de 2026 que las fuerzas se mantienen en estado de alerta defensiva y monitorean de cerca la evolución regional ante la posibilidad de una escalada.