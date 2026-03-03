DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

El diputado nacional entrerriano advirtió que la “Argentina real” enfrenta cierre de pymes, pérdida de empleo y caída del poder adquisitivo, y sostuvo que gobernar “no es confrontar sin límites”.

El diputado nacional por Entre Ríos, Gustavo Bordet, se pronunció tras el discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso y cuestionó el tono del mensaje brindado ante la Asamblea Legislativa.

“Más allá de los insultos y el desprecio por la institucionalidad que escuchamos en la Asamblea Legislativa, la Argentina real va a despertar mañana con una nueva pyme que cierra, con trabajadores que pierden su empleo y con familias que sienten que el sueldo ya no alcanza”, expresó el legislador entrerriano.

Críticas al enfoque del mensaje presidencial

Bordet sostuvo que “el autoelogio y la grandilocuencia pueden llenar un recinto por unas horas, pero no llenan la mesa de los argentinos ni sostienen el entramado productivo que hoy está en crisis”. En ese sentido, afirmó que “la violencia verbal no es el camino” y remarcó que el país “necesita diálogo, acuerdos y respeto por las instituciones, no descalificaciones permanentes”.

El exgobernador de Entre Ríos también hizo hincapié en la situación económica cotidiana de los hogares y señaló que “mañana habrá más facturas de servicios que aumentan de manera desproporcionada y menos poder adquisitivo en los hogares”, al considerar que “esa es la realidad que no se resuelve con discursos”.

“Gobernar es construir certezas”

En otro tramo de sus declaraciones, Bordet afirmó que “gobernar no es confrontar sin límites. Gobernar es construir certezas, cuidar el trabajo y generar desarrollo”.

Finalmente, el diputado nacional manifestó que, más allá de las diferencias profundas sobre el rumbo económico, “nunca deberíamos perder el respeto por la democracia y por quienes piensan distinto”. A su entender, la Argentina “no necesita más épica discursiva, sino más producción, empleo y un horizonte de estabilidad que devuelva esperanza a su gente”.