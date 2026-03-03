DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Un motociclista falleció este martes, pasadas las 13 horas, en un siniestro vial ocurrido en la intersección de San Lorenzo Oeste e Ituzaingó

El lamentable te episodio involucró a una motocicleta Motomel 125 cc tipo cross y la unidad 87 de la Cooperativa de Trabajo Transportes Concordia Ltda ( Línea 1).

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, el motociclista —aún no identificado oficialmente— circulaba por San Lorenzo en sentido oeste-este, por el carril derecho. En esas circunstancias, y según indicaron testigos, habría intentado avanzar entre una camioneta y el colectivo que aguardaban la habilitación del semáforo.

Por causas que se tratan de establecer, el conductor de la moto habría perdido el control del rodado, cayendo debajo del colectivo que en ese momento inició la marcha al ponerse la luz verde.

Fue en ese momento que el vehículo de mayor porte lo arrolló, provocándole la muerte en el acto.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Segunda y la Policía Científica bajo las directivas de la fiscal Daniela Montangie y el fiscal Tomás Tscherning.

Horas más tarde, alrededor de las 17, se confirmó que la víctima fue identificada como Juan Carlos Cayetano Malarini de 65 años de edad.