La diputada provincial Carola Laner respondió con dureza a las declaraciones del exgobernador y actual diputado nacional Gustavo Bordet, quien cuestionó el discurso de apertura de sesiones del gobernador Rogelio Frigerio.

“Bordet gobernó ocho años sin reformar nada y ahora pone excusas. Es difícil aceptar críticas de quien tuvo todo el poder político durante dos mandatos completos y eligió no hacer las transformaciones que hoy reclama”, afirmó Laner.

La legisladora sostuvo que durante la gestión anterior no se encararon reformas estructurales del Estado provincial. “No hubo modernización administrativa profunda, no hubo una reforma integral del sistema previsional y no hubo una revisión seria del gasto público. Se optó por administrar la coyuntura y postergar los cambios de fondo”, señaló.

Laner remarcó que muchos de los problemas que hoy enfrenta la provincia son consecuencia directa de esas decisiones. “La Caja de Jubilaciones ya necesitaba asistencia permanente del Tesoro para cubrir su déficit. El IOSPER ya mostraba desequilibrios. Nada de eso apareció en diciembre de 2023. Son situaciones que se arrastran desde hace años”, subrayó.

En relación a la pandemia como argumento para no avanzar en reformas, la diputada fue contundente: “La pandemia afectó a todas las provincias. Lo que diferencia a las gestiones es si usan las crisis como excusa para no hacer cambios o si asumen la responsabilidad de encarar lo que hay que encarar. En Entre Ríos, durante ocho años, las reformas estructurales se evitaron”.

“Hablar ahora de ‘visión fundacionalista’ es intentar desviar la discusión. Lo que incomoda no es el discurso: lo que incomoda es que por primera vez se estén abordando reformas que durante años se postergaron”, afirmó.

Y cerró con una definición directa:

“Si las reformas se hubieran hecho cuando correspondía, hoy no estaríamos discutiendo los mismos problemas. Gobernar también es decidir. Y durante ocho años, esas decisiones no se tomaron”.