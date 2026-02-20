DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

El exgobernador Gustavo Bordet sostuvo que la reforma laboral aprobada en Diputados no garantiza la creación de empleo genuino ni de calidad, al tiempo que implicará la reducción de derechos laborales consolidados.

La reforma que quería Bordet

El diputado, que rechazó el proyecto del gobierno nacional, señaló que la Argentina necesita una legislación laboral moderna y adaptada a los cambios tecnológicos y productivos, pero sostuvo que las reformas estructurales deben construirse con consensos amplios, diálogo federal y participación real de provincias, trabajadores y sectores productivos.

Remarcó, además la situación laboral de Entre Ríos, donde (según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo analizados por el CEPA) entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 se registró una caída de 10.575 trabajadores formales y 774 empleadores. “No hablamos de teorías, hablamos de familias y empresas reales”, expresó en un comunicado enviado a El Entre Ríos.

Los objetivos que no se cumplen

Desde el plano técnico, indicó que la ley reduce la protección frente al despido, flexibiliza la jornada laboral mediante sistemas de banco de horas y debilita la negociación colectiva, medidas que, según afirmó, “difícilmente generen el círculo virtuoso de inversión y empleo prometido”.

El exgobernador entrerriano dijo que la Ley aprobada no genera empleo ni preserva derechos.

En la misma línea, el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, a través de su Instituto de Derecho del Trabajo, emitió un pronunciamiento rechazando la normativa por considerarla regresiva y contraria a principios fundamentales del derecho laboral y a tratados internacionales de derechos humanos.

Finalmente, el de Concordia afirmó que el país necesita una reforma que combine competitividad con protección social, productividad con estabilidad y reglas claras con desarrollo federal. “El desafío es construir normas equilibradas que generen empleo y preserven derechos. Esta ley no cumple con esos objetivos”, sentenció.

Osuna y su “extrema preocupación”

“Es un sentimiento encontrado”, reflexionó este viernes la diputada nacional Blanca Osuna en la comunicación telefónica que mantuvo con la emisora de El Entre Ríos en Concordia. Por una parte, destacó que conoce el contenido de la reforma laboral ya que la debatió como miembro de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados.

En ese sentido, explicó: “participé activamente en el debate previo en Comisión. Una, además de analizarla, lo hice en el tratamiento que tuvo en el Senado. O sea, conozco a fondo la norma y sé lo gravísima que implican cada una de las definiciones que van en un texto muy extenso que, además, refiere y atraviesa normas de la Argentina y las va revirtiendo. Es una sensación de extrema preocupación por lo que puede venir”, cerró.

“Los pueblos no se suicidan”

Por otra parte, la legisladora oriunda de Paraná le dijo a “Despertá con Nosotros” (lunes a viernes de 9 a 12 por www.oidmortalesradio.com.ar): “creo que los pueblos no se suicidan y que la historia argentina también ha demostrado, cuando uno la mira en perspectiva, que aún de los momentos más oscuros ha sabido reponerse, revertirse”.

Osuna votó por la negativa y se mostró preocupada por lo aprobado.

Afirmó que, en un proceso democrático es necesario que “el pueblo argentino, los y las entrerrianas, comprendan hasta qué punto esta norma afecta a sus propios intereses y favorece los intereses de otros, desbalancea aún más un proceso creciente de desigualdad que se da en la Argentina a partir del gobierno de Milei en la Nación Y de Frigerio en Entre Ríos”.

“Entonces, si ustedes me dicen qué es lo que siento, siento esas dos cosas”, ratificó y repitió: “teniendo la extrema preocupación de conocer a fondo, hasta el caracú de la ley; pero al mismo tiempo no puedo, incluso como política, dejar de sentir que de estas cosas se vuelve y que evidentemente han puesto a nuestra comunidad, nuestro pueblo, en un callejón sin salida y es ahí donde cree que el pueblo reacciona. Reaccionará hoy, mañana, pasado, no sé, pero creo que en eso. Tengo esa esperanza, esa común fuerza”, concluyó.

Michel: “Les va a perjudicar la vida a los trabajadores”

El diputado nacional del peronismo, Guillermo Michel, rechazó el proyecto de ley de reforma laboral que se aprobó en la Cámara de Diputados de la Nación y que vuelve al Senado.

“El gobierno sabe bien que esta reforma laboral no va a generar un solo puesto de trabajo en la Argentina; le va a perjudicar la vida a los trabajadores, a los que ya les sacó el poder adquisitivo de sus ingresos. Los puestos de trabajo se generan en una economía creciendo, con un proceso de sustitución de importaciones”, sostuvo Michel.

En esa línea, señaló en un comunicado enviado a El Entre Ríos que: “El gobierno quiere esta ley para mostrarle al mercado que está tratando de hacer reformas estructurales en la Argentina, buscar que baje el riesgo país y volver a los mercados para endeudarse. La única forma de que cierre este modelo social y este programa económico es con deuda, es la única forma de sostenerlo”.

Qué dijo sobre el FAL

Respecto del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el legislador afirmó que “es básicamente un desfinanciamiento de las jubilaciones de los argentinos, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en beneficio de las grandes empresas”.

Michel dijo que el artículo 194 viola un principio constitucional.

Indicó, asimismo, que “hace seis meses que cae la recaudación en términos reales por la caída de la actividad económica, que se traduce en una disminución de la coparticipación a las provincias y a los municipios, y eso está golpeando todos los meses a nuestra provincia y a nuestros municipios.

Los sectores más afectados en Entre Ríos

Y agregó: “En Entre Ríos los sectores que más se están afectando son todos los vinculados a la alimentación, que es donde ya estamos viendo una apertura indiscriminada por ejemplo, del sector avícola y cerdos de Brasil, y leche de Uruguay”.

Además, planteó en la sesión la necesidad de modificar “el artículo 194 que viola el principio constitucional de igualdad tributaria ante la ley ya que los extranjeros que adquirieron la calidad de ciudadanos argentinos con residencia fiscal argentina no pagarán impuesto a las ganancias en nuestro país, en detrimento de otros ciudadanos y residentes fiscales argentinos”.

Fuente: EER