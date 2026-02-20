DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Serie Especial de Análisis Litoral

Conmemorando 20 años de periodismo

Esta es la historia de un hombre que cruzó el océano perseguido por sus ideas y terminó dejando en América Latina algo más que hazañas militares: dejó familia, descendencia, memoria y cicatrices.

En esta serie de tres capítulos, recorreremos las travesías americanas de Giuseppe Garibaldi, desde su llegada al sur de Brasil, su encuentro con Anita Garibaldi, las guerras en el Río de la Plata y la construcción de su familia en Montevideo, hasta su regreso a Europa convertido ya en una figura que uniría dos mundos.

No es solo la biografía de un militar. Es la historia de un exiliado que encontró en América su destino sentimental y político.

Un hombre que luchó por repúblicas ajenas mientras construía la suya propia: la de su hogar.

Capítulo 1 — El hombre que llegó del mar

El mar siempre supo su nombre antes que América.

Cuando Giuseppe Garibaldi descendió del barco que lo traía exiliado a las costas del sur de Brasil, no parecía el héroe que luego inmortalizarían las estatuas. Era un hombre perseguido por sus ideas, con la ropa gastada por el salitre y la mirada fija de quien no huye: cambia de escenario.

Sudamérica, en la década de 1830, hervía como una olla sin tapa. Provincias en rebelión, imperios que crujían, ejércitos improvisados… y Garibaldi, que había dejado atrás la condena a muerte en Europa, encontró en esa turbulencia algo que reconocía: la posibilidad de pelear por una causa.

Se sumó a la revuelta republicana del sur brasileño con la naturalidad de quien siempre vivió en cubierta. Aprendió a moverse entre pantanos, a cabalgar durante días y a dormir con un ojo abierto. Pero su destino no estaba solo en la pólvora.

Una tarde, cerca de la costa de Santa Catarina, la vio.

No fue un encuentro solemne. No hubo discursos ni promesas. Fue una mirada sostenida demasiado tiempo. Ella era Anita Garibaldi, una joven de espíritu indómito, criada en tierras duras donde la supervivencia era rutina. Garibaldi, años después, diría que en ese instante comprendió que su vida acababa de cambiar de rumbo.

Anita no fue una espectadora de la historia: se convirtió en su protagonista. Cabalgaba, cargaba armas, cruzaba ríos crecidos con la determinación de quien no piensa en la caída. La pareja se movía con los ejércitos rebeldes como si el mundo entero fuera campamento.

Entre combate y combate nacía algo improbable: una familia.

Mientras la guerra dictaba sus ritmos, los Garibaldi aprendieron a vivir entre el peligro y la ternura. El primer hijo llegó en medio de un paisaje que alternaba humo y horizonte abierto. No había cunas de madera fina ni ceremonias: había promesas susurradas bajo el cielo del sur.

El hombre que había escapado de Europa ahora tenía raíces en América. Y esas raíces estaban hechas de amor, pólvora… y destino compartido.

Anita Garibaldi

