Diario Análisis Litoral

Desde 2006 somos el primer portal de noticias del litoral

Información relacionada

l_1771595282

“Los pueblos no se suicidan”, reflexionó Osuna que con Bordet y Michel explicaron por qué rechazaron la reforma laboral

Redacción 20 febrero, 2026
Sesión en la Cámara de Diputados para tratar la Reforma Laboral - youtube

Diputados aprobó la reforma laboral, pero la ley volverá al Senado para ser sancionada

Redacción 20 febrero, 2026
Captura de pantalla 2026-02-20 002103

Santa Fe: tiró $1.000.000 a la basura y los recuperó gracias a dos recolectores

Redacción 19 febrero, 2026