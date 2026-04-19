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Ocurrió este domingo en Santa Catarina. En total fueron cinco víctimas fatales. Todas viajaban en un auto que impactó contra un camión

Un choque frontal entre un automóvil y un camión dejó cinco muertos este domingo por la mañana en Brasil, entre ellos una mujer argentina y su hijo de 19 años. El hecho ocurrió en la ruta SC-110, a la altura de Ituporanga, en el estado de Santa Catarina.

Las víctimas se trasladaban en un Fiat Uno que, por causas que se investigan, impactó de frente contra un camión de gran porte que circulaba en sentido contrario.

Cómo fue el siniestro

De acuerdo con la Policía Militar de Carreteras, el siniestro se produjo alrededor de las 7, cuando el automóvil habría invadido el carril contrario tras realizar una maniobra de giro.

Esa situación derivó en el choque frontal con un camión tipo bitrem. El impacto fue de tal magnitud que todos los ocupantes del vehículo murieron en el acto.

Los cuerpos quedaron atrapados entre los restos del rodado y debieron ser retirados por bomberos, que trabajaron durante varias horas en el lugar.

Quiénes son las víctimas

Entre los fallecidos se encontraban Lucía Elizabeth Pedroso, de 41 años, y su hijo Luciano Esequiel Cordeiro Pedroso, de 19, ambos oriundos de San Pedro, en la provincia de Misiones.

Las otras víctimas fueron identificadas como Rodson de Souza, Tamires Gomes Souza y José Nilton Gomes de Souza, quienes también viajaban en el vehículo y trabajaban en una empresa cerealera de la zona.

Hasta el momento, no se informó por qué la familia argentina se encontraba en Brasil.

Investigación en curso

El conductor del camión resultó ileso y fue sometido a un test de alcoholemia, que dio resultado negativo.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del hecho para determinar cómo se produjo el siniestro.

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