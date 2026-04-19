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La quinta fecha del campeonato 2026 se corre este domingo en el circuito callejero del Hard Rock Stadium con formato sprint.

Franco Colapinto buscará volver a sumar puntos en una carrera clave del campeonato que lidera Kimi Antonelli.

El Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 es una de las citas más importantes del calendario 2026 a la que concurren como espectadores múltiples figuras del jet-set internacional: se disputará el domingo 4 de mayo en el Miami International Autodrome.

La competencia llega luego de un parate de casi un mes de actividad oficial por la suspensión de los GPs de Bahréin y Arabia Saudita -a causa del conflicto en Medio Oriente- y con un campeonato abierto en sus primeras fechas.

Mercedes es actualmente la escudería más sólida en el arranque de la temporada. El joven piloto italiano Kimi Antonelli lidera la tabla de posiciones tras su victoria en Suzuka con 72 puntos, mientras que su escoleta es su compañero de equipo, George Russell, con 63. Tercero está Charles Leclerc (Ferrari, 49 puntos).

Kimi Antonelli, líder del campeonato mundial de F1. Foto: Reuters

Cómo es el circuito del GP de Miami

El Miami International Autodrome es uno de los trazados más nuevos del calendario de la Fórmula 1 y está ubicado alrededor del famoso Hard Rock Stadium, en la ciudad de Miami Gardens. Se trata de un circuito semipermanente que combina sectores de alta velocidad con curvas técnicas que suelen generar oportunidades de adelantamiento.

Circuito internacional de Miami. Foto: Wikipedia

El diseño del trazado incluye rectas largas, frenadas exigentes y varias zonas DRS, lo que lo convierte en un circuito propicio para maniobras de sobrepaso y estrategias distintas durante la carrera. Entre sus principales características se destacan:

Longitud del circuito: 5,41 km

Número de curvas: 19

Vueltas de carrera: 57

Distancia total: 308,326 km

Récord de vuelta: Max Verstappen – 1:29.708 (2023)

Uno de los sectores más técnicos del circuito de Miamo es la zona lenta entre las curvas 14 y 16, donde los pilotos deben reducir considerablemente la velocidad tras una recta larga. Ese contraste entre sectores rápidos y técnicos suele ser determinante en el desarrollo de la competencia.

A qué hora es la carrera del GP de Miami y dónde ver la F1

Este es el cronograma completo del fin de semana del GP de Miami 2026 de la Formula 1 con horarios para la Argentina.

Franco Colapinto quedó afuera de los puntos en Suzuka y busca una buena actuación en Miami. Foto: AP

Se trata de un fin de semana con formato sprint, por lo que hay dos sesiones competitivas extra además de la carrera principal.

Cronograma completo del GP de Miami en Argentina

Viernes 2 de mayo

Práctica libre 1: 13:30

Clasificación sprint (Sprint Shootout): 17:30

Sábado 3 de mayo

Carrera sprint: 13:00

Clasificación (para la carrera del domingo): 17:00

Domingo 4 de mayo

Carrera: 17:00

La Sprint Shootout define la grilla de la carrera sprint del sábado, mientras que la clasificación tradicional del sábado por la tarde determina el orden de largada de la carrera principal del domingo.

La competencia se podrá seguir en vivo desde Argentina a través de ESPN, Fox Sports, la plataforma Disney+ y el servicio oficial F1 TV, que transmiten toda la actividad del fin de semana con cámaras a bordo, radios de equipo y seguimiento en tiempo real de cada piloto.