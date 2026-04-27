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El presidente del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia, Adrián Lampasi, participó de una semana de fuerte actividad institucional en la Ciudad de Buenos Aires, donde asistió a la asamblea anual de la Cámara Argentina de Comercio y mantuvo reuniones con dirigentes de todo el país.

Durante el encuentro, además de la renovación de autoridades, Lampasi destacó la importancia del contacto directo con referentes nacionales, entre ellos el titular de la entidad, Mario Grinman, con quien dialogó sobre la situación actual del sector.

Según explicó, uno de los principales ejes de discusión fue el complejo contexto económico que atraviesa el país, acompañado por un marcado cambio en los hábitos de consumo. “Hay coincidencia en los diagnósticos: no se trata solo de una crisis económica, sino también de transformaciones en la forma en que la gente compra”, señaló.

En ese sentido, remarcó las diferencias entre regiones productivas. Mientras provincias vinculadas al petróleo y la minería mantienen expectativas positivas, en Entre Ríos —y particularmente en Concordia— la realidad es distinta. “No contamos con esos recursos y nuestras perspectivas son otras”, indicó, al tiempo que mencionó la necesidad de impulsar actividades con potencial en la región.

Por otra parte, Lampasi hizo referencia al avance del proyecto de ley de comercio fronterizo, una iniciativa que el sector impulsa desde hace varios años junto a entidades como CAME. El objetivo es generar herramientas que protejan a las economías locales frente a la competencia de países vecinos, especialmente ante la posibilidad de expansión de free shops y tiendas francas.

“Es una ley clave para ciudades como Concordia, pero su tratamiento viene demorado. Las prioridades en el Congreso no siempre contemplan la realidad de las provincias fronterizas”, advirtió.

Asimismo, expresó preocupación por la falta de financiamiento, especialmente en sectores como la construcción, que atraviesa una fuerte caída. Según explicó, la paralización de la obra pública y la lentitud en la reactivación privada impactan en el empleo y en actividades vinculadas como la industria maderera.

En cuanto al plano local, adelantó que en las próximas semanas podría concretarse la firma del convenio para la implementación del Centro Comercial a Cielo Abierto, una iniciativa que busca fortalecer la actividad mediante acciones conjuntas entre comerciantes y el municipio.

Finalmente, subrayó la importancia de adaptarse a los nuevos escenarios: “Hoy más que nunca hay que generar propuestas, trabajar en conjunto y atraer a los clientes con iniciativas concretas. El comercio necesita reinventarse frente a los cambios de consumo”.