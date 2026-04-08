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La Municipalidad de Estancia Grande informó oficialmente la postergación del “4° Festival Provincial del Gaucho Entrerriano”, que estaba previsto para el próximo domingo 12 de abril.

La medida fue adoptada ante las adversas condiciones climáticas que afectan a la región, con el objetivo prioritario de resguardar la seguridad e integridad de los animales y de los jinetes, así como también de garantizar el adecuado desarrollo de todas las actividades programadas.

Desde la organización destacaron que el festival, que año tras año convoca a un importante número de participantes y público, requiere condiciones óptimas para su realización, tanto en lo logístico como en lo sanitario.

En este sentido, se confirmó que el evento ha sido reprogramado para el domingo 17 de mayo, manteniéndose el mismo cronograma de actividades previsto originalmente.

Las autoridades municipales agradecieron la comprensión de la comunidad, jinetes, tropillas y visitantes, e invitaron a acompañar esta nueva fecha, en la que se espera vivir una jornada plena de tradición, cultura y encuentro popular.