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Bajo la carátula de “desconocimiento de movimientos bancarios”, la Comisaría de Urdinarrain acumuló un total de 52 denuncias durante los primeros tres meses de 2026.

Durante enero fueron 16 presentaciones, con montos que iban desde 56 mil hasta 3 millones de pesos; en febrero otras 18 denuncias, con montos entre 100 mil y 4 millones de pesos y en marzo sumaron 17 más, con cifras que oscilan entre 250 mil y 3,5 millones de pesos. A estos números, ya se suma una nueva exposición radicada en las últimas horas correspondiente a abril.

La modalidad se repite en la mayoría de los casos: clientes detectan movimientos extraños en sus cuentas, como pagos de impuestos, multas en otras provincias, compras online y débitos sin justificación. Es decir, gastos que ellos no realizaron por lo que desconocen esos movimientos.

De acuerdo a las denuncias, se repiten ciertos patrones en los consumos:

. Compras digitales en plataformas y servicios como Disney Plus y consumos vinculados a videojuegos (Steam).

. Pagos a través de Mercado Pago asociados a Arcos Dorados (McDonald’s), en muchos casos reiterados.

. Compras en comercios como Casa del Audio, Fravega, Carrefour por montos elevados.

. Operaciones en sitios como Coto Digital, incluso por cifras cercanas a los 3 millones de pesos.

. Débitos bajo la modalidad Tarjeta Maestro, pese a que los titulares aseguran tener siempre la tarjeta en su poder.

En varios casos, las denuncias detallan numerosos movimientos en lapsos muy cortos, con hasta 19 operaciones desconocidas, lo que evidencia un accionar sistemático.

Otro dato relevante es que algunos damnificados manifestaron no realizar compras online habitualmente, o tener la tarjeta vinculada únicamente a servicios específicos, lo que refuerza la hipótesis de maniobras externas.

En cuanto a los montos, el perjuicio económico es significativo. La última denuncia ronda los 500 mil pesos, aunque se han registrado casos donde las operaciones no autorizadas alcanzan cifras de hasta 4 millones de pesos.

Desde la dependencia policial de Urdinarrain confirmaron que las denuncias superan las 50 en lo que va del año y reconocieron la preocupación creciente por la situación. Además, se indicó que una vez hecha la presentación la causa pasa a Fiscalía, donde interviene el área de Delitos Económicos, que continúa con la investigación. Mientras tanto, los damnificados deben afrontar la pérdida del dinero en sus cuentas, a la espera de avances judiciales.

Este escenario enciende la alerta también en aquellos clientes que manejan sumas importantes de dinero y no suelen seguir de manera detallada los movimientos de sus cuentas, ya que muchas de estas maniobras son detectadas tiempo después de haberse concretado.

Consultados responsables de la sucursal del Banco Nación, indican que la entidad viene advirtiendo de manera permanente a sus usuarios sobre este tipo de situaciones, mediante comunicaciones y recomendaciones de seguridad. En tal sentido, señalaron que ante cualquier movimiento sospechoso, los clientes deben acercarse a la sucursal y radicar la denuncia correspondiente, mientras que el servicio telefónico 0800 resulta clave para el bloqueo inmediato de tarjetas.

Asimismo, desde el banco aclararon que este tipo de hechos no es exclusivo de Urdinarrain, ya que también se registran casos en otras sucursales y en diferentes bancos, lo que amplía el alcance de la problemática.

La información que se encuentra disponible en internet desde el Banco recomienda cómo actuar ante estos casos: “Ante movimientos sospechosos en el Banco Nación (BNA), denuncie de inmediato llamando a Red Link (0800-888-5465) las 24 horas, o al Centro de Atención al Cliente (0810-666-4444)”.

Fuente: UrdiDigital