Receta de pan de jengibre, rápida y fácil
Preparar esta delicia en casa es una forma de sumar sabor y calidez a los días fríos. Su textura húmeda y el equilibrio entre especias y dulzor lo convierten en una opción buscada para acompañar infusiones y compartir en familia, tanto en ocasiones especiales como en la rutina diaria
El pan de jengibre, con su mezcla inconfundible de especias y dulzor, forma parte de los sabores que suelen asociarse a la infancia y a los momentos en familia. Prepararlo en casa transforma la cocina en un espacio acogedor: el aroma que desprende al hornearse invita a acercarse y a compartir. La combinación de jengibre, canela y miel crea un perfume cálido que acompaña reuniones, charlas y meriendas en los días de frío.
En Argentina, este clásico europeo se integró con naturalidad a las costumbres locales. Aunque su presencia se acentúa durante las fiestas, especialmente en Navidad, muchas familias eligen prepararlo durante el invierno o en cualquier época del año. Se sirve tanto en desayunos como en meriendas y suele acompañar el mate o un café caliente, convirtiéndose en un símbolo de encuentro y celebración.
Receta de pan de jengibre rápido y fácil
El pan de jengibre es un bizcocho especiado, húmedo y aromático, elaborado con harina, azúcar, huevos, manteca y una mezcla de jengibre, canela y otras especias. Se puede hacer en budinera o molde rectangular, logrando una miga tierna y un sabor inconfundible, sin necesidad de batidora ni técnicas complicadas.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 50 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 35 minutos
Ingredientes
- 250 gr de harina 0000
- 2 cucharaditas de polvo para hornear
- 2 cucharaditas de jengibre en polvo
- 1 cucharadita de canela en polvo
- ½ cucharadita de nuez moscada
- ½ cucharadita de clavo de olor molido (opcional)
- 120 gr de azúcar negra (puede ser rubia)
- 2 huevos
- 100 gr de manteca derretida
- 180 cc de leche
- 2 cucharadas de miel (o melaza)
- Ralladura de 1 naranja (opcional)
- 1 pizca de sal
El corte del pan de jengibre revela una miga húmeda, resultado de la combinación de miel y aceite o manteca en la receta – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Cómo hacer pan de jengibre, paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C. Enmantecar y enharinar una budinera o molde rectangular.
- Mezclar los ingredientes secos: harina, polvo de hornear, jengibre, canela, nuez moscada, clavo, azúcar y sal.
- En otro bol, batir apenas los huevos, agregar la manteca derretida, la leche, la miel y la ralladura de naranja.
- Incorporar los líquidos a los secos, mezclando solo hasta integrar (no batir de más, para que quede tierno).
- Volcar la mezcla en el molde y emparejar la superficie.
- Llevar al horno durante 35 minutos, o hasta que un palillo salga apenas húmedo (no seco del todo, para que quede húmedo).
- Dejar enfriar unos minutos y desmoldar. Servir tibio o frío.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 10 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 210 kcal
- Grasas: 7 gr
- Carbohidratos: 34 gr
- Proteínas: 4 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.