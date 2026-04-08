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El libre tránsito pactado en el acuerdo de tregua con Estados Unidos se rompió pocas horas después. Según las agencias oficiales iraníes, Teherán exige que Israel se pliegue a la tregua y no ataque al grupo terrorista libanés

El régimen de Irán suspendió el tránsito de petroleros por el Estrecho de Ormuz tras los recientes ataques de Israel en territorio libanés, informó la agencia Fars. La medida se adoptó en respuesta directa a las acciones militares israelíes en Líbano, según reportó el medio iraní. Fars detalló que “simultáneamente con los ataques de Israel a Líbano, el paso de petroleros por el Estrecho de Ormuz ha sido detenido”.

El Estrecho de Ormuz es una vía marítima clave para el transporte global de petróleo, y cualquier interrupción tiene repercusiones inmediatas en los mercados energéticos internacionales.

En paralelo, la Armada iraní emitió advertencias a las embarcaciones que permanecen en la zona. En un mensaje reproducido por el diario británico The Guardian, las autoridades navales señalaron que los buques no deben intentar atravesar el estrecho sin autorización.“Cualquier embarcación que intente adentrarse en el mar será atacada y destruida”, indicaron.

La agencia Fars también comunicó que dos petroleros recibieron autorización para cruzar el Estrecho la mañana de este miércoles, después de que entrara en vigor un cese al fuego entre Irán y Estados Unidos. Este permiso fue una excepción en el contexto de la suspensión general, señaló el medio.

La decisión se conoció horas después de que se registraran los primeros movimientos de buques en la zona tras semanas de parálisis. Imágenes captadas el 8 de abril frente a la costa de Musandam, en Omán, mostraban embarcaciones retomando lentamente la navegación en el corredor marítimo.

Durante las primeras horas de este miércoles hubo movimiento de barcos en el estrecho de Ormuz

Según datos de la plataforma de seguimiento MarineTraffic, cientos de buques permanecen en el área, incluidos 426 petroleros, 34 portavehículos de gas licuado de petróleo y 19 buques de gas natural licuado, muchos de ellos detenidos durante la interrupción. La misma fuente registró movimientos iniciales tras el alto el fuego, con cruces puntuales en distintas franjas horarias.

El tránsito en el estrecho había comenzado a reanudarse luego del anuncio de una tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, mediada por Pakistán, tras seis semanas de enfrentamientos en distintos puntos de Oriente Medio.El conflicto dejó miles de muertos y provocó una interrupción en el suministro energético global.

El acuerdo fue anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, la noche de este martes, pocas horas antes del vencimiento de un plazo fijado por su administración para la reapertura del paso marítimo. Tras la entrada en vigor del alto el fuego, autoridades iraníes indicaron que el tránsito sería posible bajo coordinación con sus fuerzas armadas y sujeto a condiciones operativas. La Armada iraní lanzó advertencias dirigidas a embarcaciones que intenten atravesar el Estrecho de Ormuz sin autorización oficial. (REUTERS/ARCHIVO)

El Estrecho de Ormuz había sido cerrado formalmente el 2 de marzo, en medio de una escalada que incluyó operaciones militares y restricciones al tráfico marítimo. Durante ese período, el paso quedó limitado a embarcaciones autorizadas, lo que afectó el flujo de petróleo hacia distintos mercados.

La interrupción impactó en los precios internacionales del crudo y en productos derivados, en un contexto de volatilidad en los mercados. La nueva suspensión del tránsito de petroleros se produce mientras continúan las tensiones en la región y bajo advertencias directas a los buques que permanecen en la zona.