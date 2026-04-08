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María Corina Machado, según varias encuestas, ganaría de manera arrolladora las eventuales y urgentes elecciones presidenciales en el país sudamericano.

El diario ABC de España reveló este miércoles que Delcy Rodríguez, a cargo del régimen de Venezuela desde el operativo militar de Estados Unidos que resultó en la captura de Nicolás Maduro, está planeando postularse a la presidencia de Venezuela.

La información fue publicada por el corresponsal en Caracas del diario ABC en un artículo que dice que la intención de Delcy Rodríguez, involucrada en graves casos de violaciones de derechos humanos y corrupción del régimen madurista, obedecería a “un plan de legitimarse en el poder a través de unas elecciones”.

Es importante mencionar que, en un eventual escenario electoral, la encargada del régimen tendría que enfrentar a la líder de la democracia en Venezuela y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Machado, según varias encuestas realizadas recientemente, ganaría de manera arrolladora las eventuales y urgentes elecciones presidenciales de Venezuela.

ABC apunta sobre Rodríguez que “mientras más tarde convoque los comicios, mejor para su propósito de postularse como candidata presidencial pues gana tiempo y popularidad mientras reacomoda la destruida economía y ruina de la infraestructura eléctrica y hospitalaria que ha heredado de Nicolás Maduro, de la cual ella ha participado en los últimos 27 años”.

Actualmente, cabe resaltar, Rodríguez está siguiendo las instrucciones del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que lleva a cabo un “proceso triple” para lograr una transición hacia la democracia en Venezuela.

“La clave de cuándo se van a convocar las elecciones venezolanas depende también de Delcy y de su voluntad de seguir a pie juntillas las órdenes de Trump”, publicó el diario ABC.

“Hasta ahora la sumisión y el pragmatismo le han funcionado bien, vistos los elogios que le ha lanzado el presidente de Estados Unidos al premiarla con el levantamiento de las sanciones económicas e invitarla para que visite la Casa Blanca”, agregó.

Rodríguez anunció un pronunciamiento este miércoles en el que los venezolanos esperan que anuncie las elecciones presidenciales para este mismo año, así como la liberación de todos los presos políticos sin condiciones ni excepciones del régimen venezolano.