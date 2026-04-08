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La crisis en Venezuela 2026 vuelve al centro del debate tras el discurso de Delcy Rodríguez, donde el gobierno intentó instalar una narrativa de recuperación económica en un país que aún arrastra años de colapso estructural.

Lejos del relato oficial, la crisis en Venezuela 2026 sigue marcada por inflación elevada, caída del poder adquisitivo y un sistema económico que no logra estabilizarse.

El nuevo discurso de Delcy Rodríguez, pronunciado este 8 de abril de 2026, reabre una grieta profunda entre el relato del poder y la percepción de una sociedad que lleva años atravesada por la crisis estructural más severa de su historia contemporánea.

Mientras la funcionaria del gobierno de Nicolás Maduro insiste en una narrativa de “recuperación sostenida”, con cifras de crecimiento económico, mejora del ingreso y control de la inflación, el contraste con los indicadores históricos y sociales plantea interrogantes inevitables: ¿se trata de una recuperación real o de un discurso orientado a ganar tiempo político?

El relato oficial: crecimiento, estabilidad y resistencia

Rodríguez aseguró que Venezuela acumula “20 trimestres consecutivos de crecimiento”, que logró superar el desabastecimiento y que dejó atrás la hiperinflación. También destacó un aumento progresivo del ingreso mínimo, que según sus cifras alcanzaría los 190 dólares en marzo de 2026, complementado por un sistema de subsidios estatales.

En su exposición, la vicepresidenta atribuyó las dificultades económicas al “bloqueo internacional” y convocó a una nueva etapa de diálogo, inversión y reconstrucción institucional. Incluso anunció medidas como la creación de una comisión de diálogo laboral, reformas del Estado y un nuevo modelo tributario.

Sin embargo, dentro del propio discurso aparece una admisión clave: el Producto Interno Bruto actual representa apenas el 36% del nivel que tenía el país en 2012, durante el gobierno de Hugo Chávez.

La otra cara: colapso, migración y deterioro social

Ese dato, lejos de ser menor, sintetiza la magnitud del derrumbe económico. Venezuela no discute hoy crecimiento, sino reconstrucción desde un piso devastado.

Diversos organismos internacionales estiman que más de 8 millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos años, configurando uno de los mayores procesos migratorios forzados del mundo moderno. A ello se suman denuncias persistentes sobre persecución política, violaciones a los derechos humanos y deterioro institucional.

La narrativa oficial, centrada en la “resistencia” y la “soberanía”, omite o minimiza estos factores estructurales que explican el éxodo y la pérdida de calidad de vida de amplios sectores de la población.

¿Reconstrucción o prolongación del modelo?

El discurso deja entrever una tensión interna: por un lado, se reconocen errores del pasado —especialmente en materia inflacionaria—; por otro, se insiste en sostener el mismo esquema de control estatal, subsidios generalizados y centralización económica.

La convocatoria a una “Venezuela sin sanciones” aparece como eje central, pero evita una autocrítica profunda sobre el modelo político y económico que condujo al colapso previo a las sanciones internacionales.

El contexto global: un tablero más amplio

En paralelo, la crisis venezolana no puede analizarse de forma aislada. La política internacional, con actores como Donald Trump nuevamente en escena y el aumento de tensiones en conflictos como el de Irán e Israel, reconfigura alianzas, presiones y oportunidades en la región.

Venezuela, con sus recursos energéticos, vuelve a ocupar un lugar estratégico en ese tablero global, lo que podría explicar parte del discurso orientado a captar inversiones y reposicionar al país.

Una sociedad al límite

La pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿cuánto margen tiene la sociedad venezolana para seguir esperando?

El llamado a la “paciencia” y a una recuperación gradual contrasta con una realidad donde amplios sectores aún enfrentan precariedad, salarios insuficientes y servicios deteriorados.

Más que un discurso técnico, lo de Rodríguez fue un intento de reconstrucción simbólica del relato oficial. Pero en contextos de crisis prolongada, la distancia entre el discurso y la experiencia cotidiana suele ser el terreno donde se define la credibilidad del poder.

Lo que no se dice

El discurso no aborda con profundidad el impacto real de la emigración masiva, ni el deterioro del sistema institucional, ni las responsabilidades internas en la crisis. Tampoco explica cómo se reconstruirá la confianza social, un factor clave para cualquier proceso de recuperación.

Conclusion

Venezuela enfrenta un dilema histórico: persistir en un modelo que busca reformarse sin cambiar su esencia, o abrir una etapa verdaderamente nueva.

El tiempo, como sugiere el propio discurso, es hoy el recurso más escaso. Y también el más decisivo.