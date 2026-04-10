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En La Criolla, los vinos de Entre Ríos empiezan a contar una nueva historia. Una pequeña bodega comenzó hace apenas unos años a abrirse camino, no desde el marketing ni las grandes estructuras, sino desde algo mucho más profundo: el trabajo cotidiano, la constancia y una creatividad que supo imponerse en un terreno que parecía olvidado.

Hoy, ese proyecto forma parte del creciente universo de los #vinosdeentreríos y se integra con naturalidad a la propuesta de # enoturismo #urismo de experiencia y #turismorural de la región. Pero detrás de cada botella, de cada visita, de cada brindis compartido, hay mucho más que una imagen: hay sacrificio, aprendizaje y una comunidad que vuelve a creer en lo propio.

Porque en el interior profundo, donde el reloj lo marca el sol y no la agenda, el esfuerzo tiene otro peso. Allí, cada logro es hijo de la paciencia. Cada cosecha, una apuesta. Cada brote que resiste una helada es casi un milagro silencioso. La gente de campo sabe de pérdidas, de volver a empezar, de mirar el cielo con incertidumbre y aun así seguir. Son, muchas veces sin reconocimiento, los verdaderos artesanos de la Argentina que muchos anhelan: esa que produce, que resiste, que no baja los brazos.

Hay una templanza que no se enseña en manuales ni se aprende en oficinas. Se forja en la tierra, en las manos curtidas, en la decisión diaria de seguir apostando cuando todo parece adverso. Y esa resiliencia —tan silenciosa como poderosa— es la que hoy empieza a hacerse visible en historias como la de esta bodega.

En ese contexto, en ocasión de una visita del gobernador Rogelio Frigerio que no pasó desapercibida. No fue solo una presencia institucional: fue, para muchos, un reconocimiento a un proceso silencioso que viene gestándose con esfuerzo.

Una de las voces más representativas de la localidad Anni Reeschuch expresó, con una sensibilidad que trasciende cualquier mirada política, lo que significó ese momento:

“Más allá de cualquier ideología; quiero compartir lo que siento (y no me molestan las opiniones)… voy a hablar desde la mirada y el sentir de un emprendedor; llegar a este brindis implica tantas cosas; atardeceres; amaneceres; heladas; granizo brutal y tantísimas otras cosas; lluvia; soles furiosos… impuestos; cargas sociales, etc. Todo eso y más nadie ve cuando se publica un brindis así. Pero ahí me pongo la camiseta de emprendedora y de parte del equipo… Gurises, algo deben estar haciendo bien; algo está resonando afuera para que esto suceda… Hace un año tuvimos su visita en otro contexto… hoy vino a ver trabajo. Vino a ver parte de lo que está haciendo volver a poner a La Criolla en los mapas; tristemente desde la caída del ferrocarril salimos de muchos; luego con los arándanos volvimos y ahora con nuestras uvas aún más… quién dice en unos años se cumpla eso de que… el Concord desde La Criolla, al mundo. Feliz por ustedes gurises y feliz por ser parte del equipo… chin chin por los logros y por la vida. Por más visitas trascendentes.”

Hay algo profundamente humano en esas palabras. Una mezcla de orgullo, cansancio, esperanza y pertenencia. Porque no se trata solo de vino. Se trata de identidad. De volver a mirar la tierra con otros ojos. De reconstruir, desde lo pequeño, un lugar en el mapa.

Y también de dejar un mensaje que trasciende a La Criolla: que sí se puede. Que incluso en contextos difíciles, con reglas muchas veces adversas y recursos limitados, hay argentinos que siguen creando, produciendo y soñando. Que la resiliencia no es un discurso, sino una práctica cotidiana.

Quizás ahí esté la clave: en entender que cada emprendimiento rural no es solo una actividad económica, sino una forma de resistencia, de dignidad y de futuro. Un ejemplo concreto para otros, una invitación a animarse, a persistir, a creer.

Y en ese brindis, tan simple en apariencia, hay algo mucho más grande: una comunidad que vuelve a levantarse. 🍷✨

Por Alejandro Monzon

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