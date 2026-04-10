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La obra propone una mirada sobre el liderazgo del dos veces gobernador entrerriano, abordando su construcción de poder, sus vínculos políticos y las tensiones que marcaron su trayectoria.

El periodista y escritor Antonio Tardelli presentó este jueves en la Casa de Entre Ríos, en la Ciudad de Buenos Aires, el libro “Montiel. La biografía de un caudillo amado y odiado”.

La actividad reunió a público en el marco de la agenda cultural de la Representación, con el objetivo de promover espacios de reflexión sobre la historia política de la provincia.

La publicación reconstruye la vida de Sergio Montiel —dos veces gobernador de Entre Ríos— desde su infancia, marcada por el asesinato de su padre en un levantamiento radical, hasta su segundo mandato, en el contexto de la crisis institucional de comienzos de los 2000.

Basado en más de veinte testimonios de dirigentes, colaboradores y opositores, el libro construye un retrato amplio de su figura, en el que se analizan su capacidad para consolidar poder político, sus vínculos y las tensiones que marcaron su recorrido.

Durante la presentación, Tardelli destacó el peso político del exgobernador en la historia reciente de la provincia. “Fue el dirigente más relevante en términos de peso político que dio Entre Ríos desde la recuperación democrática”, señaló, al tiempo que remarcó la complejidad de una figura atravesada por contrastes.

El trabajo también aborda aspectos clave de sus gestiones, como la emisión del Bono Federal durante la crisis de 2001, en un contexto en el que gran parte de las provincias recurrieron a mecanismos similares ante la falta de liquidez. Asimismo, analiza sus vínculos con figuras centrales del escenario político nacional, como Raúl Alfonsín, y sus tensiones con dirigentes como César Jaroslavsky y Jorge Busti.

La actividad se desarrolló como parte de la agenda cultural de la Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, que continúa consolidándose como un espacio de encuentro y difusión de la historia, la cultura y la identidad entrerriana en el ámbito nacional.