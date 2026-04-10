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En la jornada de este jueves 9 de abril se llevó a cabo en los tribunales de Concordia, la audiencia de juicio abreviado contra el abogado Pedro De La Madrid, imputado en el marco de una causa investigada por la fiscal Daniela Montangie.

Durante la audiencia, De La Madrid reconoció los hechos que se le atribuían y admitió su responsabilidad penal en una serie de delitos que se le imputaban en la investigación.

En concreto, aceptó ser autor material y penalmente responsable de los delitos de ejercicio ilegal de la profesión y quebrantamiento de inhabilitación judicial (tres hechos), en concurso real con lesiones leves, falsificación de instrumento público y uso de documento público falsificado, estafa procesal (dos hechos), además de hurto y sustracción y ocultamiento de documentos. También se le atribuyó falsificación de documento público en concurso ideal con administración fraudulenta.

En el marco del acuerdo abreviado, el imputado aceptó una pena de tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, la cual fue acordada entre la fiscalía y sus defensores.

De homologarse el acuerdo, el vocal Germán Dri procederá a dictar la correspondiente sentencia, que según se informó a Concordia Policiales sería la próxima semana.

Posteriormente, De La Madrid será trasladado a una unidad penal donde deberá cumplir la pena establecida.