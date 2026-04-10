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Roncaglia intimó a medios y desató un fuerte debate sobre los límites del periodismo en Argentina.

El episodio protagonizado por el ministro Néstor Roncaglia no es un hecho aislado ni una reacción desmedida. Es, en todo caso, la expresión visible de un cambio de época que el periodismo aún no termina de procesar.

Las cartas documento enviadas a Crónica TV, Canal 9 y al periodista Tomás Méndez marcan un punto de inflexión. Ya no se trata sólo de una disputa mediática o de versiones cruzadas. Lo que está en juego es el límite entre investigar y acusar sin pruebas.

Durante años, cierto periodismo capitalino construyó su lógica sobre el impacto inmediato. El dato lanzado al aire, el título fuerte, la denuncia en potencial que rápidamente se transforma en certeza para el público. El problema es que ese mecanismo, efectivo en términos de rating, empieza a mostrar fisuras cuando entra en contacto con el sistema judicial.

Porque no es lo mismo opinar que imputar. Y mucho menos cuando se trata de delitos graves como el narcotráfico.

En el caso puntual, las versiones difundidas vinculaban a Roncaglia con supuestas maniobras ilegales apoyadas en material atribuido al condenado Daniel Celis y a la exfuncionaria Griselda Bordeira, en el marco de la causa conocida como Narcomunicipio. Un terreno de extrema sensibilidad donde cualquier afirmación debería estar respaldada por pruebas sólidas, no por interpretaciones o filtraciones de dudosa verificación.

Roncaglia respondió con una frase que resume el nuevo escenario: la libertad de expresión no es absoluta. No es una novedad jurídica, pero sí una advertencia política y mediática. En un contexto donde todo se viraliza y el daño reputacional es inmediato, las consecuencias de una denuncia falsa ya no se diluyen con el paso del tiempo.

El episodio donde Roncaglia intimó a medios marca un límite cada vez más claro.

Hay un cambio silencioso en marcha. Funcionarios, dirigentes y hasta particulares empiezan a reaccionar más rápido. Ya no esperan que el tema se enfríe. Intiman, exigen rectificaciones, y avanzan judicialmente si es necesario. El costo de publicar sin sustento empieza a ser tangible.

Al mismo tiempo, los medios enfrentan un riesgo creciente. Porque cuando se cruza la línea, no responde sólo el periodista. También queda expuesta la estructura que lo respalda. Empresas, editores y plataformas entran en la misma ecuación.

Lo que aparece entonces es una doble vara que el propio periodismo deberá revisar. Si la denuncia es cierta, el reconocimiento es inmediato. Si es falsa, el daño queda, pero la rectificación rara vez tiene el mismo alcance. Esa asimetría es la que hoy comienza a ser cuestionada desde los tribunales.

Lo que no se dice es que detrás de muchas de estas publicaciones conviven intereses políticos, operaciones cruzadas y disputas de poder. El periodista, en ese esquema, puede pasar de investigador a instrumento sin advertirlo. Y cuando eso ocurre, el problema ya no es sólo ético. Es legal.

El caso Roncaglia deja una señal clara. El margen para el “run run” sin respaldo se achica. Y en un ecosistema donde la credibilidad está en crisis, cada error no sólo afecta a quien es señalado. También debilita al sistema informativo en su conjunto.

El periodismo sigue teniendo un rol central. Pero ese rol exige algo básico que nunca debió perderse: rigor. Porque en esta nueva etapa, la diferencia entre informar y dañar puede terminar resolviéndose en un expediente judicial.

El impacto del caso no se limita a una disputa puntual. A partir de ahora, cada publicación que implique una acusación grave deberá estar respaldada con mayor solidez. El episodio en el que Roncaglia intimó a medios funciona como advertencia para un ecosistema informativo que muchas veces prioriza la velocidad sobre la precisión. En ese escenario, la credibilidad vuelve a ser el activo central del periodismo.

Por Alejandro Monzón

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