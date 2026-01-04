Alimentos sociales bajo investigación: una señal de alerta que el Gobierno no debería subestimar

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Hay investigaciones judiciales que, aun en etapas preliminares, obligan a una lectura política más amplia. No porque exista una condena ni responsabilidades probadas, sino porque exponen zonas sensibles de la gestión que, de no atenderse con rapidez y claridad, pueden transformarse en focos de desgaste institucional innecesarios.

En Entre Ríos, una causa en curso vinculada al presunto desvío de alimentos pertenecientes a programas de asistencia social encendió una señal de alerta que el Gobierno provincial haría bien en no minimizar. La intervención de la Justicia, con allanamientos y secuestro de mercadería, coloca el tema en una dimensión que excede lo administrativo y exige respuestas políticas oportunas.

Más aún si se tiene en cuenta el antecedente aún irresuelto de la causa conocida como “comedores de Concordia”, donde la lentitud judicial dejó una estela de desconfianza social que todavía persiste. En ese marco, cualquier nuevo sobresalto vinculado a políticas alimentarias adquiere una sensibilidad particular.

Una investigación en marcha y hechos que deberán aclararse

La causa es impulsada por la Fiscalía a cargo de Juan Francisco Ramírez Montrul y se originó a partir de hechos ocurridos en diciembre de 2025. En los últimos días, derivó en allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad de Paraná, donde se secuestró mercadería que pertenecería al Ministerio de Desarrollo Humano, además de teléfonos celulares y documentación considerada de interés para la investigación.

Los procedimientos se realizaron en al menos tres inmuebles, con un cuarto punto ya identificado, lo que llevó a los investigadores a analizar si se trató de una operatoria organizada y no de un hecho aislado. Esa hipótesis, por ahora, está bajo análisis judicial y será la Justicia la que determine responsabilidades individuales.

Entre los productos incautados figuran alimentos básicos de la asistencia social: leche en polvo, aceite, harina, fideos, arroz, yerba, azúcar, polenta, entre otros. Se trata de mercadería sensible, destinada a sectores vulnerables, lo que explica el impacto público del caso aun antes de definiciones judiciales.

El dato político que incomoda

La investigación incorporó además un elemento que generó especial atención: un video donde se observa la descarga de mercadería desde un camión identificado con el Ministerio de Desarrollo Humano en un local vinculado a la Fundación “Hacemos Argentina”.

La fundación es impulsada por el actual secretario de Modernización, Emanuel Gainza. Este dato, por sí solo, no implica una imputación ni responsabilidad penal, pero introduce una dimensión política que el Gobierno no puede ignorar. En estos casos, el problema no siempre es lo que se prueba en sede judicial, sino lo que queda sin explicar en el plano público.

En tiempos de alta exposición mediática y con sectores periodísticos atentos al menor error, el silencio o la demora en aclarar situaciones sensibles suele jugar en contra de la gestión, aun cuando no existan responsabilidades directas comprobadas.

Un Gobierno con aciertos que no debería cargar con “daños colaterales”

El actual gobierno provincial ha mostrado iniciativa, continuidad de gestión y varios aciertos en distintas áreas. Precisamente por eso, no debería permitirse —ni por inocencia ni por descuido— la acumulación de “daños colaterales” que pueden erosionar esa imagen.

Cuando surgen sospechas razonables, la experiencia indica que las dos herramientas más eficaces son la transparencia inmediata y las decisiones preventivas. Apartar transitoriamente a funcionarios o colaboradores bajo investigación, o bien salir rápidamente a dar explicaciones claras y documentadas, suele ser menos costoso que dejar que el tema escale sin control.

La ausencia de reacción política, en cambio, deja el campo libre para lecturas maliciosas, operaciones mediáticas y titulares con animosidad manifiesta, que colocan al oficialismo en el centro de la escena por razones que podrían haberse evitado.

Controles, trazabilidad y una advertencia necesaria

Más allá de las responsabilidades individuales que determine la Justicia, el caso vuelve a poner el foco en los mecanismos de control y trazabilidad de una de las áreas más sensibles del Estado. La política alimentaria no admite zonas grises: cada bolsa de alimentos debe tener un recorrido claro, verificable y auditable.

La pregunta que sobrevuela no es solo judicial, sino administrativa y política: ¿los sistemas actuales son suficientes para evitar desvíos?, ¿existen alertas tempranas?, ¿se revisan periódicamente los circuitos de entrega y distribución?

Responder a esas preguntas con hechos concretos puede ser tan importante como el avance de la causa judicial.

Una oportunidad para ordenar y dar señales

Lejos de ser únicamente un problema, este episodio puede convertirse en una oportunidad para que el Gobierno provincial refuerce su compromiso con la transparencia, revise procedimientos y marque límites claros.

La sociedad entrerriana, especialmente en un contexto de dificultades económicas, observa con atención cómo se administran los recursos destinados a los más vulnerables. No se trata de condenar antes de tiempo, pero tampoco de mirar para otro lado.

Cuando la Justicia investiga, la política debe acompañar con responsabilidad. Porque en estos temas, la falta de explicaciones suele pesar casi tanto como los hechos mismos.

Y en un escenario donde algunos medios están expectantes del mínimo error, anticiparse, aclarar y corregir no es una debilidad: es una forma inteligente de gobernar.

Redaccion : Análisis Litoral con info de Análisis