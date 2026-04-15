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Con la publicación de la Ordenanza 38.793 en el Boletín Oficial y el Decreto 274/2026, la Municipalidad de Concordia oficializó la disolución del InVyTAM y dejó por escrito cómo se manejará de ahora en más: el municipio absorbió todos sus bienes, funciones y deudas —incluso las que puedan aparecer después—, dio de baja los cargos políticos y trasladó a Rentas el cobro de las cuotas, concentrando en la órbita municipal el control total y la toma de decisiones sobre tierras y viviendas.

Tras la aprobación del Concejo Deliberante, el Departamento Ejecutivo Municipal formalizó la medida mediante el Decreto 274/2026. Así, el organismo dejó de existir y todas sus funciones pasaron a la órbita de la Municipalidad de Concordia.

La clave está en cómo se concreta el traspaso. La ordenanza establece que el municipio se convierte en “continuador jurídico” del ente. En la práctica, esto significa que asume todo: bienes, programas en curso, expedientes, contratos y también las deudas..

Deudas y responsabilidades: lo que aparezca, se paga

El Artículo 2° deja claro que la Municipalidad absorbe activos y pasivos. Pero además, contempla que si surgen deudas no registradas con posterioridad al cierre, también deberán ser asumidas por el Estado local.

Al mismo tiempo, el Artículo 7° aclara que esta absorción no implica eximir responsabilidades. Es decir, si hubo irregularidades en la gestión del InVyTAM, pueden ser investigadas. La norma lo permite; quedará por verse si ocurre.

Funcionarios: se desarma la estructura, con una excepción

La ordenanza deja sin efecto todos los cargos políticos del organismo. Sin embargo, mantiene al presidente del InVyTAM, quien pasará a encabezar la Comisión Transitoria de Transferencia.

Esa comisión, integrada por tres miembros, tendrá la tarea de realizar el inventario y determinar el estado contable y financiero real antes del cierre definitivo. Es decir, ordenar qué se entrega y en qué condiciones.

En cuanto al personal, el Ejecutivo podrá redistribuirlo en distintas áreas municipales según las necesidades.

Cuotas de viviendas

Para quienes están pagando viviendas o lotes, no hay cambios en las condiciones:

– Las obligaciones siguen vigentes.

– La Municipalidad será ahora la encargada de cobrar.

– La Dirección General de Rentas administrará cuotas, deudas e intereses.

– El Ejecutivo podrá implementar planes de pago o regularización.

En síntesis, cambia quién gestiona el cobro, pero no la deuda.

Reorganización en Obras Públicas

Las funciones que tenía el InVyTAM se integrarán a la Secretaría de Obras Públicas. Allí se formalizan áreas como la Dirección de Regularización Dominial, que se encargará de tierras y escrituración, y la Dirección de Gestión Comunitaria, orientada al vínculo con los barrios.

El esquema apunta a concentrar en una sola estructura la política habitacional y territorial.

Un cierre formal, con impacto abierto

Con la publicación en el Boletín Oficial, el cierre del InVyTAM pasa a ser un hecho administrativo consumado. El municipio gana control directo sobre una de las áreas más sensibles de la gestión, pero también asume una mochila completa, cuyo peso real —sobre todo en materia de pasivos— recién empezará a medirse con el tiempo.