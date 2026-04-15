Información relacionada

o_1744221226-1

CONCORDIA: cerraron el InVyTAM y el municipio se quedó con la caja y el control total de tierras y viviendas

Redacción 15 abril, 2026
descarga

El gobernador inauguró la ampliación y puesta en valor de la Comisaría 6ª de Paraná

Redacción 15 abril, 2026
2-23-1024x565

Operativo retorno: Militantes impulsan la candidatura de Enrique Cresto para la intendencia en 2027

Redacción 14 abril, 2026