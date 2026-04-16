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El acuerdo permitirá desarrollar acciones conjuntas entre la provincia y el club, fortaleciendo vínculos institucionales y generando nuevas oportunidades de articulación.

En el estadio de River Plate, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, firmó un convenio de cooperación institucional junto al presidente del club, Stefano Di Carlo, en el marco de un encuentro con autoridades de la institución, consolidando un paso clave en la relación entre la provincia y River Plate.

Participó también el representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá.

Por parte del club, también participaron los vicepresidentes 1° Andrés Ballotta, 2° Ignacio Villarroel y Mariano Taratuty, junto al secretario Agustín Forchieri, el prosecretario Santiago Poblet y el presidente de River Federal, Marcelo Schottenfeld, entre otras autoridades presentes.

“Desde la Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires iniciamos en febrero las primeras reuniones con Marcelo Schottenfeld, trabajando en la articulación que permitió generar este vínculo. Es muy satisfactorio poder cumplir ese rol articulador y contribuir a la concreción de este tipo de iniciativas”, expresó José Mouliá.

Durante el encuentro se avanzó en los lineamientos generales del acuerdo, orientado a fortalecer el vínculo entre la provincia y la institución, en el marco de una estrategia impulsada por River Plate para consolidar su articulación con distintas provincias del país.

En ese sentido, se definió una agenda de trabajo conjunto que permitirá desarrollar acciones coordinadas entre el club y distintos organismos provinciales. La iniciativa permitirá evaluar posibles líneas de colaboración con instituciones deportivas, promoviendo proyectos en diversas disciplinas.

En ese marco, Marcelo Schottenfeld destacó que Entre Ríos se convirtió en la primera provincia en formalizar un convenio de cooperación con River Plate, en línea con la estrategia de vinculación federal promovida por la institución.

De cara a la implementación del acuerdo, se prevé la realización de una próxima reunión operativa, a definir, con el objetivo de iniciar las acciones de articulación y avanzar en el desarrollo concreto de las iniciativas previstas.