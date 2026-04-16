Frigerio se reunió con el sector avícola para impulsar la producción de proteína animal en Entre Ríos
El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo un encuentro este miércoles con representantes de empresas avícolas de la provincia, que le presentaron un proyecto orientado a fortalecer la producción de proteína animal, con el objetivo de potenciar la actividad, mejorar la capacidad exportadora y generar más empleo en el sector.
La reunión contó con la participación del presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; del ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo y la diputada Liliana Salinas. Durante el encuentro, los empresarios expusieron distintas iniciativas vinculadas al desarrollo de la avicultura, haciendo especial hincapié en la zonificación productiva y en la posibilidad de ampliar la matriz de producción de proteína animal en Entre Ríos.
En representación de la firma Bonnin Hermanos, Abel Eduardo Bonnin -quien estuvo acompañado por Federico Javier Pérez- explicó que el eje del planteo estuvo puesto en “la avicultura y la zonificación, con la mirada puesta en avanzar en la producción de proteína animal”. En ese sentido, destacó la receptividad del mandatario provincial: “El gobernador nos atendió muy bien, escuchó el proyecto y quedamos muy conformes”.
Asimismo, indicó que la propuesta fue bien valorada por Frigerio y que quedó a consideración para su análisis. “Estuvieron viendo los detalles, entendieron el planteo y les pareció muy interesante”, agregó.
Por su parte, el empresario Pablo Javier Bourlot calificó al encuentro como “muy positivo” y adelantó que se prevé una nueva reunión para continuar profundizando la iniciativa. “La idea es sumar a más actores del sector para avanzar en un proyecto conjunto que permita ampliar la producción de proteína animal en la provincia, mejorar las exportaciones y generar nuevas fuentes de trabajo”, señaló.
Finalmente, las partes acordaron dar continuidad al diálogo e incorporar a más empresarios del rubro, con el objetivo de consolidar una estrategia integral que fortalezca la producción avícola y el desarrollo económico de Entre Ríos