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El gobernador Rogelio Frigerio inauguró este martes las obras de ampliación y puesta en valor de la Comisaría 6ª de Paraná, una intervención que demandó una inversión estimada de 55 millones de pesos y que fue ejecutada íntegramente con recursos y materiales de la Policía de Entre Ríos.

Acompañado por el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia; y el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, el mandatario remarcó la importancia de la obra para la dependencia policial, porque “es una comisaría con mucha presencia en los barrios, que abarca un ejido de alrededor de 40.000 vecinos”, sostuvo, al tiempo que valoró el trabajo realizado, que “fue hecho por la propia Policía y quedó muy bien”.

Seguidamente, recordó que esa dependencia requería desde hace tiempo refacciones y “hoy está completamente renovada para atender a los vecinos, en línea con esta idea que tenemos de una policía cercana a la comunidad, cumpliendo con uno de los objetivos de gobierno que nos trazamos desde que comenzamos la gestión”, expresó el mandatario.

Además, señaló la necesidad de acompañar esa puesta en valor con nueva indumentaria policial: “Tiene que ver con esta renovación y con algo que dijimos desde el primer día: intentar, de todas las maneras posibles, cuidar a quienes nos cuidan, y que puedan contar con un buen lugar de trabajo. Para nosotros eso es muy importante y forma parte de la política de seguridad”, afirmó.

Consultado sobre la lucha contra el narcotráfico, el gobernador manifestó: “A los narcos no hay que darles tregua, hay que estarles encima todo el tiempo”. Reconociendo la labor en conjunto de la Policía de Entre Ríos y el Poder Judicial, continuó: “En nuestra provincia los narcos la van a pasar siempre muy mal, que les llegue bien el mensaje. No los queremos acá, sino bien lejos y estamos trabajando junto con la Policía para que eso sea una realidad”.

Por su parte, el ministro Néstor Roncaglia recordó que se están poniendo en valor las dependencias policiales de toda la provincia: “Tenemos 315 dependencias entre comisarías, subcomisarias y estamos trabajando en todas ellas”, aseguró, y recordó que ya se han finalizado varias obras en distintas jurisdicciones.

En cuanto a las inversiones en indumentaria para el personal policial, el jefe de la fuerza, Claudio González, señaló que “nuestro compromiso, a través de la Sastrería, es actualizar la indumentaria, con un detalle importante: el funcionario policial no tiene la obligación de comprarlo. Esa manera de llegar a todos los funcionarios tiene que ver con lo que hablamos de bienestar”.

Sobre la obra

Los trabajos abarcaron una superficie de 315 metros cuadrados cubiertos y 20 semicubiertos, e incluyeron mejoras en la circulación interna, la actualización de instalaciones, la recuperación de sectores deteriorados y el fortalecimiento de las condiciones laborales del personal policial. Las tareas estuvieron a cargo de la División Arquitectura (Dirección General de Logística) y la División Logística de la Jefatura Departamental Paraná.