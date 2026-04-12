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Efectivos de la Comisaría Frigorífico Yuquerí intervinieron este domingo en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta 22, a la altura del establecimiento “Don Luis”, aproximadamente un kilómetro antes de llegar al paraje El Blanqueado.

El hallazgo del vehículo

Al arribar al lugar, los funcionarios policiales se encontraron con una camioneta Ford Maverick XLT 2.0L, tipo pick-up de cabina doble, que presentaba “indicios de un despiste”. Sin embargo, el dato que llamó la atención de los uniformados fue que la unidad se encontraba “sin ocupantes” al momento del hallazgo, lo que dio inicio a una serie de diligencias para determinar qué había sucedido con las personas que viajaban en ella.

Investigación y localización del conductor

Ante la ausencia de responsables en la escena, se iniciaron “arduas tareas investigativas para dar con el paradero de quien habría conducido la camioneta”. En el operativo participó personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, quienes tras las pesquisas correspondientes lograron identificar y localizar al propietario.

Según el parte oficial, los efectivos lograron establecer contacto y “entrevistó al conductor” para sumar su testimonio a las actuaciones de rigor. Hasta el momento, no se han informado de manera oficial las causas que provocaron el despiste ni los motivos por los cuales el vehículo fue dejado en el lugar tras el incidente.

Fuente: Policía de Concordia