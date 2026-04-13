DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Guillermo Paulino denunció que su expareja viajó con el menor a Eldorado bajo promesa de retorno en febrero, pero nunca volvió. Al acudir al domicilio de la madre en Concordia, descubrió que estaba desocupado. La justicia local ya interviene en el pedido de restitución.

Lo que comenzó como un viaje familiar de verano se transformó en una pesadilla legal y emocional para Guillermo Paulino, un joven padre de nuestra ciudad. En diálogo con 7Páginas, Paulino relató el calvario que vive desde enero, cuando autorizó a la madre de su hijo, Jairo, a viajar a la provincia de Misiones para pasar las vacaciones.

Una partida sin retorno

Según explicó Guillermo, el viaje se inició el 26 de enero de 2026 con destino a Eldorado, donde la madre tiene familiares. «La fecha de retorno era para los últimos días de febrero, antes de mi cumpleaños», detalló el padre. Sin embargo, con el paso de los días, las respuestas de la mujer se volvieron evasivas.

El momento de mayor alarma ocurrió cuando Paulino decidió acercarse al departamento donde residía la madre en Concordia: se encontró con que el inmueble estaba completamente desocupado. «Instantáneamente hice la denuncia en la Policía del Menor e iniciamos con mis abogadas una medida cautelar por restitución», afirmó.

El conflicto judicial: ¿Dónde está el «centro de vida»?

A pesar de que las clases ya comenzaron, el pequeño Jairo continúa en Misiones. La defensa de Guillermo, encabezada por las doctoras Daniela Maciel (Mat. 9095) y Victoria Gallo (Mat. 9749), enfrenta hoy una serie de dilaciones procesales.

El punto de mayor conflicto radica en que el abogado de la madre interpuso una excepción de incompetencia, argumentando que el «centro de vida» del niño se encuentra ahora en Eldorado. Para Paulino, este argumento es infundado: «Sostienen que su centro de vida está allá, cuando solo estuvo un mes de vacaciones residiendo en esa ciudad, mientras que toda su vida se desarrolló en Concordia».

A la espera de una resolución

Actualmente, la Jueza de Primera Instancia de Concordia ya se declaró competente para entender en la causa, reafirmando que el caso debe resolverse en nuestra ciudad. No obstante, la contraparte ha apelado esta decisión, por lo que el expediente se encuentra ahora en manos de la Sala correspondiente.

«Estamos a la espera de que la Sala resuelva. Jairo debe volver a su hogar, a su escuela y a su entorno», concluyó Guillermo, quien espera que la justicia actúe con celeridad para garantizar el derecho de comunicación y la restitución inmediata del menor.

Redacción de 7Paginas