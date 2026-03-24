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La noticia era inesperada.

A finales del 2025, Juana Tinelli denunció que recibió una amenaza por llamada telefónica, todo esto, en el medio de las polémicas por deudas de Marcelo Tinelli. Ahora, Marina Calabró confirmó la decisión que tomó la Justicia con respecto al caso.

En sus declaraciones, dejó en claro que la Justicia no pudo comprobar que la llamada haya existido en algún momento, con ninguna prueba. También, comentó que ninguna pericia pudo destrabar nada, sin registros de que el llamado se diera en algún punto del día denunciado.

Exactamente, Marina Calabró dijo: «No se logró comprobar la materialidad del episodio denunciado. Lo preocupante es que la pericia informática no pudo determinar siquiera que haya existido el llamado en el rango horario que ella especifica y mucho menos el contenido».

Lo más preocupante para Juana Tinelli es que Gustavo Scaglione, el principal apuntado como el autor de la llamada, pueda iniciar acciones legales contra Juana Tinelli. Sumado a esto, en Argentina, una denuncia por falsa denuncia de amenaza de muerte puede llevar a una pena de 2 meses a cuatro años de cárcel.