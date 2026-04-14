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Con el fin de reafirmar la lucha contra el narcotráfico en Entre Ríos, el gobierno provincial y el Poder Judicial efectivizaron la demolición de una construcción irregular vinculada a la comercialización de estupefacientes en Paraná.

La vicegobernadora, Alicia Aluani participó de la jornada junto al ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, el fiscal Santiago Alfieri y el jefe de Policía, Claudio González.

“Esta acción no se trata solo del derrumbe de una construcción ilegal, es permitir que la comunidad pueda desarrollarse y ver que el Estado está presente donde tiene que estar, evitando el avance del narcomenudeo que tanto daño le hace a nuestra sociedad”, enfatizó Aluani.

Por su parte, el ministro Néstor Roncaglia fue tajante respecto a la política de seguridad que lleva adelante la provincia en materia de narcomenudeo. “Cada búnker que cae es un espacio que le devolvemos a los vecinos. Nuestra prioridad es atacar de frente el avance de este veneno que es la droga, una sustancia que destruye familias y carcome el futuro de nuestra juventud. No vamos a dar ni un paso atrás; donde haya un lugar destinado al tráfico, habrá un Estado decidido a destruirlo”.

En este marco, el Fiscal Alfieri, sostuvo que este tipo de medidas y criterios se van a ir articulando “sobre cualquier construcción prohibida o en lugar irregular que se destine exclusivamente para comercialización de estupefacientes, sin perjuicio de que otros que sean de propiedad privada, registralmente adecuada, deberán esperar al momento de las condenas para el decomiso de esos bienes”.

La medida fue el resultado de una intervención estratégica donde la Dirección de Asuntos Legales del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) determinó que el inmueble se encontraba emplazado en un espacio de uso público, declarándose como una construcción irregular y antirreglamentaria. Asimismo, la resolución judicial dictada por el doctor Gervasio Labriola fundamentó la destrucción basándose en el destino ilícito del inmueble y su condición de inhabitabilidad.