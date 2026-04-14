Facultad de Ciencias de la Administración (UNER)
BORGES SENSORIAL: MÁS ALLÁ DE LOS OJOS
En el marco de proyectos de Extensión, se presenta la actividad “Borges sensorial: más allá de los ojos”, una propuesta que se desarrolla a 40 años del fallecimiento de Jorge Luis Borges.
La iniciativa constituye una valiosa articulación entre instituciones que comparten el compromiso con la educación, la cultura y la inclusión:
- Facultad de Ciencias de la Administración (UNER)
- Asociación Suiza de Concordia
- Escuelas Secundarias “Cesáreo Bernaldo de Quirós” y “Jorge Luis Borges”
- Museo Internacional de la Discapacidad “María Kodama” (MIDMAKO)
- Alianza Francesa de Concordia
La propuesta cuenta con el auspicio institucional de la Embajada de Suiza en Argentina, las Subsecretarías de Turismo, Cultura y Educación de la Municipalidad de Concordia e Inmigrantes Unidos de Concordia.
Información del evento
Punto de encuentro: Paseo “Jorge Luis Borges” (Eva Perón y Mendiburu). En caso de lluvia la actividad se llevará a cabo en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias de la Administración (Mons. Tavella 1424)
Día y horario: miércoles 15 de abril, de 16 a 18 hs
Actividad libre y gratuita
Sobre la propuesta
A través de una propuesta pedagógica que integra literatura, arte y educación, las producciones de estudiantes invitan a descubrir una mirada actual y revitalizada del legado de Borges y María Kodama.
La actividad propone explorar la obra del escritor desde una perspectiva sensorial e inclusiva, poniendo en valor la creatividad que surge de la diversidad y promoviendo nuevas formas de acercamiento a la literatura.
una jornada que invita a sentir la literatura más allá de los ojos!