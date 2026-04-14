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BORGES SENSORIAL: MÁS ALLÁ DE LOS OJOS

En el marco de proyectos de Extensión, se presenta la actividad “Borges sensorial: más allá de los ojos”, una propuesta que se desarrolla a 40 años del fallecimiento de Jorge Luis Borges.

La iniciativa constituye una valiosa articulación entre instituciones que comparten el compromiso con la educación, la cultura y la inclusión:

Facultad de Ciencias de la Administración (UNER)

Asociación Suiza de Concordia

Escuelas Secundarias “Cesáreo Bernaldo de Quirós” y “Jorge Luis Borges”

Museo Internacional de la Discapacidad “María Kodama” (MIDMAKO)

Alianza Francesa de Concordia

La propuesta cuenta con el auspicio institucional de la Embajada de Suiza en Argentina, las Subsecretarías de Turismo, Cultura y Educación de la Municipalidad de Concordia e Inmigrantes Unidos de Concordia.

Información del evento

Punto de encuentro: Paseo “Jorge Luis Borges” (Eva Perón y Mendiburu). En caso de lluvia la actividad se llevará a cabo en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias de la Administración (Mons. Tavella 1424)

Día y horario: miércoles 15 de abril, de 16 a 18 hs

Actividad libre y gratuita



Sobre la propuesta

A través de una propuesta pedagógica que integra literatura, arte y educación, las producciones de estudiantes invitan a descubrir una mirada actual y revitalizada del legado de Borges y María Kodama.

La actividad propone explorar la obra del escritor desde una perspectiva sensorial e inclusiva, poniendo en valor la creatividad que surge de la diversidad y promoviendo nuevas formas de acercamiento a la literatura.

una jornada que invita a sentir la literatura más allá de los ojos!