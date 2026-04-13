DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Meteored Argentina pronostican lluvias y tormentas fuertes en el Noreste y Litoral argentino, superando los 150 mm acumulados para el inicio de la semana. Desde el martes 14 la inestabilidad avanzará también sobre Buenos Aires.

Luego de un domingo con lluvias y tormentas destacadas sobre el norte de la región del NEA, con alerta hasta de nivel naranja para el este de Formosa por tormentas severas (ráfagas de hasta 90 km/h y lluvias acumuladas de hasta 100 mm puntuales), la semana promete más lluvias con eventos de severidad puntuales, que serán monitoreados en los sucesivos informes de Meteored Argentina.

Tormentas fuertes a severas durante la mañana del martes 14 de abril (izquierda), y a partir de la tarde extendiéndose sobre el norte de la región Pampeana (derecha). Modelo: ECMWF.

Se recomienda a la población del NEA y Litoral, sobre todo, mantenerse informada sobre las alertas actualizadas y avisos a corto plazo por lluvias y tormentas con ráfagas y posibilidad de granizo que a lo largo de la primera parte de esta semana irá emitiendo el Servicio Meteorológico Nacional.

NEA y Litoral: epicentro de tormentas severas y abundantes precipitaciones

La región del NEA y el Litoral será la zona con condiciones meteorológicas más destacadas en el inicio de la semana. De acuerdo con los análisis de Meteored Argentina respaldados por las corridas de los modelos ECMWF y el GFS, entre el lunes 13 y el martes 14 el desarrollo de lluvia y tormentas será destacado.

Se esperan lluvias y tormentas fuertes a severas en el NEA y Litoral para el inicio de la semana, con eventos puntualmente severos.

Cabe destacar que, al momento de redactar este informe todavía existen algunas discrepancias entre los dos modelos meteorológicos de referencia sobre la precisión de las zonas que recibirán la mayor cantidad de milímetros acumulados de lluvia.

Lluvia acumulada hasta el miércoles 15 de abril en la noche. Modelo: ECMWF.

El modelo estadounidense (GFS) indica a Corrientes, el este de Chaco y de Formosa como las áreas más afectadas, con localidades de +150 mm; por otro lado, el modelo europeo (ECMWF) desplaza las tormentas importantes también más hacia el sur de la región, destacando puntos dentro del norte santafesino y localidades entrerrianas como lugares donde se podrían alcanzar hasta 200 mm, hasta el miércoles 15 inclusive.

Región Pampeana fresca a templada, con el regreso de las lluvias

La franja central del país no marcará sobresaltos térmicos en el inicio de la semana, la región Pampeana tendrá ambiente fresco a templado, en el caso del AMBA con mínimas entre 17-20 °C y máximas entre 22-25 °C.

Lluvia acumulada en torno a los 40-50 mm para el AMBA, entre el martes 14 y miércoles 15. Créditos: ECMWF.

Luego de un lunes 13 soleado y una primera parte del martes 14 con buen tiempo en CABA, la humedad, nubosidad e inestabilidad irán en aumento. Entre el final de la tarde del martes, durante el miércoles 15, y en las primeras horas de la mañana del jueves 16, el ECMWF mantiene tiempo inestable con lluvias de variada intensidad, (acumulados en torno a los 30-50 mm, superados puntualmente), y mejoras temporarias sobre el norte y este bonaerense

Patagonia con alerta por ráfagas de 100 km/h y lluvias intensas en cordillera

Se esperan un inicio de semana ventoso, con alerta temprana por ráfagas de hasta 90-100 km/h, en el sur y centro patagónico de la dirección nor-noroeste rotando al oeste, a medida que un centro de bajas presiones desfila por el sur de Santa Cruz.

Ráfagas de hasta 100 km/h en el sur y centro patagónico durante el lunes 13 y martes 14. Modelo: ECMWF.

La inestabilidad estará presente con lluvias (por momentos intensas), durante el martes sobre la cordillera de: el sur de Neuquén, Río Negro y el norte de Chubut, con acumulados que pueden alcanzar los 20 mm y superarlos puntualmente, no se descartan nevadas en los picos más elevados de la región mencionada.

Si hablamos de copos, aprovechamos para hacer mención de la probabilidad de posibles nevadas en las zonas más altas de la cordillera de Santa Cruz y Chubut, pro también en el NOA en La Rioja, Catamarca y Salta, el martes 14 temprano.

Luego de este paréntesis de nevadas por el país, regresamos puramente a la Patagonia para describir el pulso de aire gélido que derrumba las temperaturas a -6 °C, por ejemplo, en el oeste de Chubut este lunes 13, mientras que por la tarde de ese mismo día Trelew puede alcanzar y superar los 27 °C.

San Carlos de Bariloche, por ejemplo, se destaca por ser una de las localidades bajo alerta por lluvias intensas durante el martes, en compañía de un ambiente fresco y húmedo, con ráfagas del noroeste y oeste. La temperatura volverán a descender el miércoles con ambiente más estable durante el día, con el regreso de las precipitaciones hacia la noche.