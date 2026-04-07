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Yanina Latorre agitó un viejo escándalo de Flor Peña con una foto de madrugada que reaviva rumores.

Un testimonio inesperado y una

foto de archivo volvieron a poner en el centro de la escena a Flor Peña. En el programa Sálvese Quien Pueda (SQP), Yanina Latorre entrevistó a Santiago Almeyda, ex participante de Gran Hermano, quien aseguró haber sido parte de un encuentro íntimo con la actriz y otra mujer.

La foto que apareció de Flor Peña con Almeyda

Tras sus declaraciones, el tema escaló con la aparición de una imagen tomada en la madrugada del 12 de febrero de 2012 en Carlos Paz. Según detalló el periodista Nicolás Peralta, la foto fue capturada por el fotógrafo Luis Varela a la 1.56, a la salida del teatro, y muestra a Almeyda junto a Peña en un contexto relajado.

Tras la confesión de Flor Peña, Santiago Almeyda habló sobre la vez que hicieron un trío y dejó a todos en shock (Web)

“En la foto aparece Santiago Almeyda, muy desprolijo, en la madrugada de Carlos Paz después del teatro”, describió Latorre, quien además sumó: “Están acá a las 2 de la mañana. Estos cuerpos se conocían”.

El contexto fue ampliado por Ximena Capristo, quien aclaró que, si bien no compartían elenco, era habitual que los artistas coincidieran en restaurantes tras las funciones, especialmente durante la temporada teatral en Villa Carlos Paz.

Peralta, por su parte, sostuvo que la imagen fue tomada en un momento en el que “corrían rumores”, en la previa de la separación de Peña con Mariano Otero. “Es el material que confirma todo el paraguas que abrió Flor”, afirmó.